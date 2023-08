Was ist schön? Und helfen Operationen, dass man sich schöner fühlt? Dennis von ­Heimburg, Facharzt für Chirurgie, spricht über Trends, zeitlose Ideale und die unterschiedliche Klientel in ­Frankfurt, Berlin und München.

Herr von Heimburg, wie oft hören Sie die Frage: Bin ich schön?

Diese Frage höre ich tatsächlich relativ selten. Denn meine Patienten gehen selten ergebnisoffen in das Gespräch mit mir. Natürlich sprechen wir darüber, was Schönheit bedeutet. In der Anamnese frage ich sie aber dann, was sie konkret bedrückt. Und dann sagen die sehr rasch, was sie an ihrem Aussehen stört.

Ist der Drang, seinen Körper zu perfektionieren, ein Phänomen der Moderne?

Es gab diesen Wunsch zu allen Zeiten. Bei den Ägyptern zum Beispiel gab es schon ästhetische Operationen, ebenso bei den Römern. Vor der ersten Facelift-Operation in der Neuzeit in Deutschland hatte eine Schauspielerin ihre Gesichtshaut mit Klebestreifen nach hinten geklebt und gab dem Arzt auf, das so zu operieren. Das war vor mehr als 100 Jahren. Vermutlich erfolgte dies aus beruflichen Gründen, weil sie sonst kein Engagement beim Film mehr bekommen hätte. Das kann man grundsätzlich kritisch sehen. Aber es gab hier einen Wunsch der Patientin, der ihr Leben erleichtert, und den konnte ihr ein Arzt erfüllen.