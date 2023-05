Der „Weltmeister“ reißt das Maul gerne weit auf. „Tuptus“, so sein Name, präsentiert dem ihm zujubelnden Publikum seine knapp 40.000 mikroskopisch kleinen Zähne. Sie befinden sich auf seiner Zunge, der sogenannten Radula. Gnadenlos zerkleinert er durch sie seine Nahrung. Saftig grüner Blattspinat – frisch aus dem Trophäenbembel – steht auf dem Speiseplan. „Tuptus“ musste dafür den Sonntag mit Wettrennen in Zeitlupengeschwindigkeit verbringen. „Schleim fressen“, blieb da nur für seine Kontrahenten. Es waren dramatische Szenen, die sich am Sonntagnachmittag im Nordpark in Bonames, einem Park im Frankfurter Grüngürtel, abgespielt haben.

„Das ist ja an Verrücktheit gar nicht mehr zu überbieten“, ruft Frieder Leuchthold in sein Headsetmikrofon. Sein locker um den Oberkörper baumelnder Taschenlautsprecher lässt auch jeden etwas entfernter stehenden Rennsportfan verstehen, was gerade auf der Strecke vor sich geht. Dicht an dicht drängen sich zahllose Kinder um einen kleinen runden Tisch, der auf einer Lichtung im Grünen steht. Gebannt fixieren sie die kriechenden Weinbergschnecken mit ihren Augen und feuern ihre Favoriten an. Millimeter um Millimeter kämpfen sich die tierischen Athleten der Ziellinie entgegen. Eilig hat es an diesem Renntag wirklich niemand.