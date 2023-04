Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt: Gemeinsam mit der Bundespolizei durchsuchte die Behörde am Donnerstag 91 Immobilien. Bild: Picture Alliance

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und Bundespolizei haben am Donnerstag zwei Männer festgenommen, die zusammen mit weiteren Beschuldigten im großen Stil ausländische Staatsangehörige nach Deutschland eingeschleust haben sollen und dafür ein Netzwerk aus Scheinfirmen und Scheinwohnsitzen verwendet haben sollen. Es soll sich bei den Eingeschleusten vor allem um Menschen aus China, Vietnam, Irak, Iran, Sudan und der Türkei handeln.

Wie es in einer Mitteilung der Strafverfolger heißt, durchsuchten mehr als 200 Polizeibeamte und mehrere Staatsanwälte 91 Wohnungen und Geschäftsräume in den hessischen Städten Frankfurt, Neu-Isenburg und Wiesbaden, im rheinland-pfälzischen Pirmasens, in Solingen in Nordrhein-Westfalen, in Saarbrücken und Zweibrücken im Saarland sowie im Hochtaunuskreis, im Main-Taunus-Kreis (beide in Hessen) und im Landkreis Südliche Weinstraße (Rheinland-Pfalz).

Anwalt aus Frankfurt beschuldigt

Insgesamt wird gegen acht Beschuldigte ermittelt. Hauptbeschuldigter ist ein 50 Jahre alter Rechtsanwalt aus Frankfurt, der deutscher Staatsangehöriger ist. Im Haftbefehl werden ihm derzeit 15 Fälle vorgeworfen. Die Gruppe soll den eingeschleusten Personen angebliche Beschäftigungsverhältnisse in Scheinfirmen vermittelt haben und ihnen damit Aufenthaltstitel verschafft haben. Die zuständigen Ausländerbehörden wurden demnach getäuscht.

Außerdem wurden laut Generalstaatsanwaltschaft „schleusungswillige Kunden“ bei der Anmeldung von Scheinwohnsitzen „unterstützt und begleitet“. Die Beschuldigten sollen zur Ermöglichung ihrer Taten mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gekauft oder gemietet haben. Diese hätten dann als Briefkastenanschriften für die Scheinfirmen und Scheinwohnsitze gedient.

Zwei Niederländer sollen die kriminelle Organisation gegründet haben. Ein Deutscher aus dem Kreis Groß-Gerau stellte laut Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Konten zur Verfügung.

Festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt wurde außerdem ein 45 Jahre alter iranischer Staatsangehöriger aus Saarbrücken, der Geschäftsführer eines mutmaßlichen Scheinunternehmens gewesen sein soll und im Verdacht steht, ein von diesem Unternehmen angekauftes, sanierungsbedürftiges Hotel im Saarland für die Anmeldung von Scheinwohnsitzen benutzt zu haben. Laut den Ermittlern wurden anschließend fingierte Mietverträge Wohnungsgeberbescheinigungen bei den Ausländerbehörden vorgelegt.

Bei den Durchsuchungen stellten die Behörden laut der Mitteilung Unterlagen, Datenträger und Computer sicher, die nun ausgewertet werden.