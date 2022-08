Nach Schlesinger-Skandal : Steckt die ARD in ihrer größten Krise?

Der Intendant des Hessischen Rundfunks versucht eine Brandmauer zwischen seinen Sender und den Skandal um Patrica Schlesinger beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zu ziehen. Er hofft, daraus Schwung für eine Reform des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks holen zu können, der in seiner größten Krise stecke. In einem Gespräch mit seinem Sender sagte Hager, es gehe darum, Reformen konsequent anzugehen und verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Aufklärung müsse umfassend sein, alles müsse auf den Tisch. Das gelte auch für den HR: „Wir nehmen den Fall zum Anlass, wirklich noch mal ganz minutiös zu überprüfen, ob die ganzen Auftrags- und Kontrollgremien wirklich gut funktionieren.“

Er selbst habe beim HR nicht die Möglichkeit, den Verwaltungsrat zu umgehen, wie es beim RBB möglich gewesen sei. Hager ist im Dezember 2021 für fünf Jahre zum Intendanten gewählt worden, übernommen hat er das Amt von Manfred Krupp am 1. März 2022. Insgesamt gebe es beim HR strengere Regeln als beim RBB. Zudem gebe es ein Vier-Augen-Prinzip, das auch für den Intendanten gelte, sagte Hager. Er machte im Interview auch Angaben zu seinem Gehalt: Er verdiene 255.000 Euro im Jahr, dazu kämen keine weiteren Boni. Das Gehalt seines Vorgängers lag sogar noch um 50.000 Euro im Jahr höher.

Ohne eigenen Fahrer unterwegs

Hager nahm auch zu seinem Dienstwagen Stellung: Er habe den BMW 745e und den Leasingvertrag von Krupp übernommen. Glücklich sei er damit aber nicht. Er hätte gern einen kleineren Wagen, ohne Leder- und Massagesitze. Solch einen Wagen könne er als vierfacher Familienvater ohnehin nicht gebrauchen. Doch die Beschaffung seines neuen Dienstwagens dauere noch (dabei handelt es sich um einen vollelektrischen 5er BMW iX). Einen eigenen Fahrer habe er nicht, könne einen solchen aber buchen, wenn er es für notwendig halte.

Mehr zum Thema 1/

In der Krise sieht er nun eine Chance, seine Agenda voranzutreiben. Es gehe um Reformen, „die wir seit Jahren vor uns herschieben, nun auch konsequent anzugehen. Dazu hatte er schon in seinem Antrittsinterview in der F.A.Z. Stellung genommen: „Ich würde sagen, die Fixkosten sind zu hoch. Wir kommen aus einer Welt, in der die Einnahmen jedes Jahr moderat gestiegen sind, zusätzliche Ausgaben wurden angemeldet und das Auftragsprofil war relativ stabil. Aber so ist es nicht mehr. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir mehr Geld bekommen, während unser Auftragsprofil flexibler werden muss, wenn wir allen Menschen in Hessen ein Angebot machen wollen.“ Nun stellt er ergänzend fest, dass es darum gehe, die Relevanz des Senders unter Beweis zu stellen und ein nachhaltiges Angebot für die Zukunft zu formen. „Ist das noch zeitgemäß, was wir da an vielen Stellen machen? Inhaltlich, aber auch von unseren Strukturen her und wie wir auftreten?“

Hager war unter anderem stellvertretender Programmdirektor bei Arte, 2015 Gründungsgeschäftsführer von Funk, einem digitalen Angebot von ARD und ZDF für Jugendliche, zuletzt seit 2020 stellvertretender Programmdirektor der ARD.