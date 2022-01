Gute Nacht! : Warum man in Frankfurt am besten schläft

Warum man in Frankfurt am besten schläft

Diejenigen, die in Frankfurt schlecht schlafen, können sich nun noch mehr darüber ärgern. Denn das müsste gar nicht sein. Und jene, die in der Nacht wie ein Stein im Bett liegen, können sich noch mehr darüber freuen. Denn sie tragen dazu bei, dass Frankfurt wenigstens in einer Tabelle in Deutschland ganz vorn ist: als Großstadt mit den besten Schlafbedingungen.

Das stimmt jedenfalls dann, wenn man der Logik folgt, die einer Studie zugrunde liegt, die Frankfurt tatsächlich zu der deutschen Stadt ernennt, die im Vergleich der zwölf einwohnerstärksten Metropolen die beste Umgebung für eine erholsame Nachtruhe bietet. Ausgewertet wurden dafür unter anderem Parameter wie die Luftqualität, die Luftfeuchtigkeit, sogar die Anzahl der Suchanfragen für „Schlafmittel“ bei Google, die Licht- und Lärmbelästigung oder auch die durchschnittliche Temperatur.

Vergleichbar seltene Suche nach Schlaftabletten

Denn der Lärm und die hellen Lichter der Großstädte können das Stressniveau erhöhen und es schwieriger machen, auf die empfohlenen acht Stunden Schlaf am Tag zu kommen. Für einen guten Schlaf sollte zum Beispiel der Geräuschpegel bei etwa 30 Dezibel liegen und das künstliche Licht auf ein Minimum reduziert werden.

Wenn man die Zahlen vergleicht, dann ist es in Frankfurt verglichen mit Köln, Dortmund, Hamburg oder Stuttgart, die auf den weiteren Plätzen folgen, vergleichsweise ruhig und die Zahl der Suchanfragen nach Schlaftabletten relativ niedrig. Luftqualität und Klimaindex sind ebenfalls in Ordnung.

Die Studie im Auftrag des Online-Kontaktlinsenversenders Lenstore gibt es auch für 46 Hauptstädte auf der Welt – dort erfährt man, dass die Welthauptstadt des gesunden Schlafs das australische Canberra ist. Trotz einer Durchschnittstemperatur von 21,65 Grad Celsius hat sie die geringste nächtliche Licht- und Lärmbelastung und die drittbeste Luftqualität des Rankings.

Wien ist die beste Hauptstadt in Europa für erholsamen Schlaf. Die Gründe: niedrige Lärmbelastung und eine der besten Luftqualitäten. Übrigens schläft die durchschnittliche Person jede Nacht nur sechs Stunden und 54 Minuten – bei einer angestrebten Schlafdauer von acht Stunden. Das bedeutet, dass jede Nacht durchschnittlich 66 Minuten guten Schlafs verpasst werden, im Lauf eines Lebens also 3,5 Jahre, wenn sich die Autoren der Studie nicht verrechnet haben.

Nun könnte man das alles natürlich auch umgekehrt sehen: zum Beispiel, dass man 3,5 Jahre Leben in einer aufregenden Stadt gewonnen hat. Könnte nicht auch das ein Kriterium für beste Lebensqualität sein? Gut schlafen und zugleich viel erleben zu können? Der Verdacht ist: Auch da könnte Frankfurt sehr weit vorn sein.