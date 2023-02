Drei Schildkrötenarten, die ursprünglich aus Nordamerika stammen, breiten sich nun auch in deutschen Gewässern aus. Das haben Wissenschaftler der Senckenberg-Gesellschaft und der Uni Freiburg gezeigt. Die Forscher untersuchten knapp 200 Tiere aus Seen bei Freiburg und Kehl. Genetische Analysen bestätigten, dass sich die Schildkröten in ihren neuen Biotopen regelmäßig fortpflanzen. Es handele sich um den ersten derartigen Nachweis für nicht heimische Schildkrötenarten in Deutschland, sagte Melita Vamberger, Wissenschaftlerin der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Nachgewiesen wurde die Vermehrung in Baden-Württemberg für die Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta), die Gewöhnliche Schmuckschildkröte (Pseudemys concinna) und die Falsche Landkarten-Höckerschildkröte (Graptemys pseudogeographica). Alle drei Arten sind durch den Tierhandel nach Deutschland gelangt. Trachemys scripta breitet sich schon seit den achtziger Jahren in der EU aus, 1997 wurde ihr Import und 2016 zudem der Verkauf hier geborener Exemplare verboten. Seitdem weichen Halter von Süßwasserschildkröten oft auf die beiden anderen Arten aus. So haben auch diese ihren Weg in heimische Gewässer gefunden.

Erstaunlich weit im Norden etabliert

Die Senckenberg-Forscher überrascht es, dass sich die drei Spezies verhältnismäßig weit im Norden etabliert haben. Bisher seien sich selbst erhaltende Populationen nur aus dem Mittelmeerraum und Slowenien bekannt gewesen. Für einheimische Arten könnten die amerikanischen Einwanderer eine Gefahr darstellen. Wurden Europäische Sumpfschildkröten im Experiment zusammen mit Trachemys scripta gehalten, verloren sie an Gewicht und verendeten eher. Dies könnte daran liegen, dass die größeren amerikanischen Exemplare die kleineren von den Sonnenplätzen verdrängen. Möglicherweise haben die Invasoren überdies Vorteile bei der Futtersuche. Allerdings könnten die Zuwanderer nach Ansicht der Forscher in geschädigten heimischen Ökosystemen auch Funktionen übernehmen, die ansonsten ausfallen würden.