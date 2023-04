Es ist Sonntag auf einem Fußballplatz im Frankfurter Stadtteil Eckenheim. Auf der einen Seite der Sportanlage liegt ein Grünstreifen, auf der anderen eine Wohnsiedlung, von der nahen Autobahn ist das Rauschen des nachmittäglichen Verkehrs zu hören. Doch Ort und Zeit tun nicht viel zur Sache. Denn was sich in den nächsten 90 Minuten abspielt, erlebt Ian Plenderleith Woche für Woche auf Fußballplätzen in und um Frankfurt. Und nicht nur er, sondern viele Schiedsrichter, die Spiele in den unteren Ligen pfeifen. Es ist der ganz normale Wahnsinn. Oder, wie Plenderleith sagt, die Hölle.

Eine Woche zuvor hat der Heimverein sein Spiel 16:0 verloren. Und dabei zweimal glatt Rot kassiert. Plenderleith schaut sich solche Statistiken vor einem Spiel an. Denn sie geben ihm eine Ahnung davon, was auf ihn zukommt. Wie immer geht er vor dem Spiel zu den Trainern und stellt sich vor. Ein freundlicher Erstkontakt kann Verbindlichkeit schaffen. Wer einander in die Augen geschaut hat, geht pfleglicher miteinander um. Vielleicht. Plenderleith fragt den Trainer des Heimvereins, wie es vor einer Woche dazu kam, dass sein Team in einem Spiel, das längst entschieden war, so brutal zur Sache ging, dass es zwei Rote Karten bekam. Na ja, er habe halt ein paar Hitzköpfe in der Mannschaft, meint der Coach. Plenderleith bittet ihn, dass es diesmal friedlich bleibt. Kein Ärger, keine bösen Fouls. Na klar, versichert der Trainer. Man wolle nur kicken und Spaß haben.