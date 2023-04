Eine Show mit Musik, Theater und Comedy: Von Mai an ist Samuel Koch auf Tour, er kommt auch in die Jahrhunderthalle. Bild: Bernd Kammerer

Wie eine „Achterbahn des Lebens“ soll es sein, das erste Soloprogramm des Schauspielers Samuel Koch. Heitere und unbeschwerte Momente werde es geben, aber auch nachdenkliche und ernste, verspricht er. „Schwerelos – Wie das Leben leichter wird. Ein Abend über die Kraft des Umdenkens“, heißt seine Bühnenshow mit komplettem Titel. Sie beschäftigt sich mit einem Thema, das den 35 Jahre alten Koch seit Langem umtreibt: der Suche nach der Schwerelosigkeit. „Es ist ein Moment, nach dem ich schon immer strebe“, sagt er. Früher habe er das Gefühl als Kunstturner gesucht, nun bedeute Schwerelosigkeit für ihn auch Glückseligkeit, die Abwesenheit von Schwere.

Häufig erlebe er solche Momente, wenn ihm vorher gesagt werde, er könne etwas nicht schaffen – und es Koch dann doch gelingt. Die Fahrt mit einer Achterbahn auf dem Rummelplatz sei solch ein Moment gewesen. Manchmal habe er zwar „Platzangst im eigenen Körper“, doch Koch sagt auch: „Es gibt viele Momente, in denen ich einfach froh bin, auf dieser Welt zu sein.“ Überhaupt sei er „ein Typ, der lieber lacht als weint“. Ziel der zweistündigen Show, die am 4. Mai in Dresden Premiere hat und am 17. Mai in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu sehen ist, sei es denn auch, den Menschen „120 Minuten Leichtigkeit zu schenken, im Idealfall auch darüber hinaus“. Thematisieren wird er sogenannte Schwerkräfte des Alltags – Unsicherheiten und Ängste, Sorgen, Ärger und Einsamkeit – und wie man mit ihnen umgehen kann, „aber natürlich in einer unterhaltsamen Form“.