Satiriker Pit Knorr : Frechheit als Notwehr

Aktualisiert am

Finca-Besitzer: Der Autor Pit Knorr in seiner Frankfurter Wohnung Bild: Frank Röth

Dieses Mal war seine ältere Enkelin zum ersten Mal in einer Vorstellung. Es habe ihr gefallen, sagt er. Ja klar, so einen Großvater möchte man haben. Wie er total gelassen auf der Bühne sitzt, in aller Seelenruhe seine Texte liest, ins Schweizerdeutsche fällt oder ins Frankfurterische, weil er Dialekte halt gut kann, selber Spaß daran hat und sich andererseits über jeden Lacher freut. Weil die Texte witzig und geistreich sind. Pit Knorr weiß es. Er hat sie mitgeschrieben. Sie waren zu dritt.

Gut, nun kann man sagen, das Weihnachtsstück bringt er seit zwanzig Jahren auf die Bühne, das hat er drauf. Ein Wunder, dass es ihm noch nicht langweilig geworden ist. Immer dieser nadelnde Baum von den Breitlingers, von Erna. Opa Corona ist aber neu. Verglichen dazu sogar brandneu. In den ersten Wochen von Covid hat Pit Knorr, der Altmeister der Komik, diese Kunstfigur aus tiefem innerem Protest gegen die Pandemie und ihre Zwänge erschaffen. Das heißt, er schrieb mal eben an die fünfzig Gedichte, so genau weiß er das nicht, getreu der Absicht: Die Risiko-Gruppe schlägt zurück. Oder: Die Alten müssen sich ja nicht alles gefallen lassen. Ohne aufzubegehren. Schon gar nicht von einem Virus. Von den Politikern erst recht nicht.