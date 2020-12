Sanierung der Paulskirche : Auratische Form

In der Debatte über die Sanierung der Paulskirche stärkt der Landesdenkmalrat der Stadt den Rücken. In einer Stellungnahme sprechen sich die Fachleute dafür aus, das Kulturdenkmal in jener Form zu sanieren, die es im Wiederaufbau nach dem Krieg erhalten hat. In dem Papier befürworten die Fachleute „den von der Stadt eingeschlagenen Weg, die Paulskirche in ihrer von Rudolf Schwarz unter Mitarbeit von Eugen Blanck, Gottlob Schaupp und Johannes Krahn geschaffenen Neugestaltung von 1947/48 zu erhalten, zu sanieren und behutsam weiterzuentwickeln“.

Das deckt sich mit der Position der Stadt: Vor einem Jahr haben die Stadtverordneten beschlossen, dass die Paulskirche im Bild der Nachkriegszeit saniert wird. Von einer „historisierenden Sanierung“ sei abzusehen, heißt es in dem Beschluss. Allerdings hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters vor einigen Wochen in einem Artikel beklagt, dass dem Gebäude die „Aura des authentischen Ortes“ fehle. Der Bund will sich finanziell an dem Projekt, zu dem auch ein neu zu schaffendes „Haus der Demokratie“ gehört, beteiligen und beansprucht die Federführung bei der weiteren Planung.

Der Landesdenkmalrat steht nach eigener Darstellung den Überlegungen des Bundes kritisch gegenüber, die Gestaltung der Paulskirche im Rückgriff auf ihre historische Gestalt des 19. Jahrhunderts zu überformen. Der Architekt Rudolf Schwarz habe für die zerstörte Paulskirche eine neue, monumentale und zugleich überaus zeitlose auratische Architektursprache gefunden, die die künstlerische und politische Bedeutung des Gebäudes repräsentiere, heißt es.

„Dieses authentische bauliche Zeugnis gilt es als Ausdruck der deutschen Bau- und Kulturgeschichte der Nachkriegszeit ebenso wie auch der politischen Geschichte der Paulskirche unbedingt zu erhalten.“ Die Paulskirche sei ein Bau, der neben dem Berliner Reichstag wie kein anderes Bauwerk als Symbol für die Geschichte der Demokratie in Deutschland stehe. Der Denkmalrat ist zudem der Ansicht, dass die „verantwortlichen lokalen Instanzen“ die Federführung bei der weiteren Planung haben sollten, und empfiehlt, einen Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege in die angekündigte Expertengruppe aufzunehmen. Das geplante „Haus der Demokratie“ sei die Paulskirche selbst, die stärker genutzt und durch einen ausgelagerten „Besucherservice“ gestärkt werden wolle. Ein größerer Neubau könne die Rolle der Kirche schmälern.