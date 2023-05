Salomon Korn : „Frankfurt ist die beste Stadt für Juden“

Herr Korn, wenn heute eine Veranstaltung in der Jüdischen Gemeinde stattfindet, dann geschieht das in Ihrem Haus – im doppelten Wortsinn. Denn Sie sind nicht nur der Vorstandsvorsitzende der Gemeinde, Sie haben das Gemeindezen­trum auch entworfen. Ist das ihr größter Erfolg?

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Das ist mein Opus Magnum. Ich habe zwar davor einiges gebaut, danach aber so gut wie nichts mehr.

Zur Eröffnung sagten Sie damals: Wer ein Haus baut, will bleiben. Ist dieser Wunsch eingelöst worden?

Im Großen und Ganzen: ja. Wenn wir auf die Mitgliederzahl schauen, dann müssen wir feststellen, dass sie leicht zurückgegangen ist in der Zeit, in der ich Vorsitzender bin. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass die Altersstruktur der jüdischen Gemeinden in Deutschland überdurchschnittlich hoch ist. Die Frankfurter Gemeinde ist im Vergleich dennoch die Gemeinde mit den meisten jungen Menschen, da zum Beispiel auch viele Familien aufgrund unseres breiten Angebots hierherziehen.

Wie hat Ihre Gemeinde sich entwickelt?

Die Gemeinde ist vielfältiger geworden. Wir haben die Zugewanderten aus dem Osten, gerade aus der ehemaligen Sowjetunion, gut integriert. Wir haben gute Beziehung zur Stadtgesellschaft. Unsere Gemeinde ist keine abgekapselte Ge­meinde. Wir bieten viele Veranstaltungen hier im Gemeindezentrum, die für die städtische Gesellschaft offen sind und diese werden auch rege genutzt. Das heißt, wir ziehen uns nicht auf uns selbst zurück, sondern wir sind Teil der Stadtgesellschaft. So handeln wir, und so werden wir behandelt, und deswegen ist Jüdischsein in Frankfurt nichts Besonderes, was nicht in allen Städten der Fall ist.

Aber auch in Frankfurt beklagen jüdische Menschen manchmal die Lage.

Auch in Frankfurt gibt es Vorurteile gegenüber Juden, aber das ist und bleibt eine Ausnahme. Man kann sich in der Stadt bewegen, auch wenn man nach außen, wie es heißt, sichtbar als Jude zu erkennen ist, zum Beispiel durch das Tragen einer Kippa oder einer Davidsternkette. Ich behaupte: Frankfurt ist die beste Stadt für Juden in Deutschland.

Die Jüdische Gemeinde engagiert sich sichtbar in der Stadtgesellschaft – zum Beispiel mit Blick auf das Konzert von Roger Waters am 28. Mai. Es soll eine große Protestkundgebung geben. Sie wollen dort auch sprechen. Warum?

Wenn Roger Waters, wie er es in seinen früheren Konzerten getan hat, einen Ballon in Form eines Schweins mit einem Davidstern steigen lässt und es abschießt, ist das nicht nur antiisraelisch, sondern auch antisemitisch. Denn der Davidstern ist nicht nur Zeichen des israelischen Staates, sondern auch ein Zeichen der Juden über die Jahrhunderte hinweg. Ich muss wohl nicht groß erwähnen, dass der Judenstern, der den Juden von den Nationalsozialisten angeheftet wurde, auch ein abgewandelter Davidstern war. Hinzu kommt, dass das Schwein im Judentum ein unreines Tier ist, das schon im Mittelalter für Diffamierungen genutzt wurde: Die sogenannte „Judensau“ an Kirchengebäuden wie in Wittenberg ist ein Beispiel dafür. Roger Waters kann sich nicht heraus­reden, er hätte nicht gewusst, was er da veranstaltet – zumal am historisch aufgeladenen Ort der Festhalle, an dem 1938 etwa 3000 Juden gequält und anschließend in Konzentrationslager deportiert wurden. Zudem hat Roger Waters sich auch außerhalb seiner Konzerte antisemitisch und verschwörungstheoretisch geäußert, übrigens auch in Bezug auf den Angriffskrieg auf die Ukraine.