„Safe im Recht“ : Wenn Porno-Selfies beim Falschen landen

Aktualisiert am

Wehrhaft per Whatsapp: Psychologin Livia Lill (links) und Juristin Valentina Lauer chatten mit Jugendlichen, die im Netz erpresst oder genötigt werden. Bild: Michael Braunschädel

Es klappert wie wild, wenn Livia Lills Finger über die Tastatur fliegen. Ein Schüler hat sich gemeldet. Er will wissen, ob sein Lehrer gerade seine Rechte verletzt habe: „darf mein lehrer mich raus schmeissen weil ich was vergessen habe und mir dann eine fehlstunde eintragen? er sagt dass ich ohne das material nicht im unterricht mitarbeiten kann.“ Lill, Psychologin und Beraterin bei „Safe im Recht“ tippt eine Antwort in den Whatsapp-Chat.

Juristische Fragen wie diese interessieren viele Jugendliche, die sich bei der unentgeltlichen und vertraulichen Beratung „Safe im Recht“ melden. Klar, in der Schule verbringen sie den Großteil ihres Alltags. Die Beratungsstelle sitzt in einem kleinen Büro des Kinderschutzbunds Frankfurt, nahe dem Anlagenring. Das wichtigste Arbeitsmittel ist der Computer. Denn Lill und ihre Kollegen chatten mit den Jugendlichen, die rechtlichen Beistand suchen. Persönliche Beratungen gibt es eigentlich nie, aber der Chat sei für die Altersgruppe ohnehin der beste Kommunikationskanal, sagt Lill. Anrufen oder zu einem Termin erscheinen – da sei die Hürde viel höher.