Wie fühlt es sich an, Gedanken nicht aussprechen zu können? Ein Schlaganfall mit 26 Jahren hat Sabine Bauer die Sprache geraubt. Wort für Wort muss sich die Aphasikerin zurückerobern. Jetzt will sie ein Netzwerk für junge Betroffene gründen.

Sabine Bauer ist keine, die sich verkriecht. Sie geht unter Leute, mitten hinein in die Hektik der lärmenden Stadt, wo alles schnell, schnell zu gehen hat, sonst wird gedrängelt und auch mal gemotzt. Man sieht der jungen Frau nicht an, dass sie mit all dem Mühe hat, dass das Einkaufen für sie schwieriger ist als für andere. In ihren Worten klingt es etwa so: „Kaufhaus ist hektisch, weil Größe nicht da, und dann frage ich auch. Zahlen ist kritisch. Schuhe und Kleidung: immer Zahlen! Irgendwann spreche ich Behinderung an. Ich glaube, viele Leute haben Angst.“

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Angst vor etwas, das sie nicht kennen, nicht einordnen können und das die Medizin Aphasie nennt, was so viel heißt wie „ohne Worte“. Ein Sprachverlust, mit dem Sabine Bauer über Nacht zurechtkommen musste. Sie studierte Englisch und Spanisch für das Lehramt und hatte gerade ihr Referendariat begonnen, als sie im Alter von 26 Jahren einen Schlaganfall erlitt und einen Teil ihrer Sprachfähigkeit verlor. Etwa ein Drittel aller Schlaganfallpatienten leiden unter Aphasie, bei vielen bessern sich jedoch die Symptome nach Wochen bis Monaten. Bei manchen bleiben Störungen zurück, die das Sprechen und das Verstehen von Sprache einschränken. Aber auch Lesen, Schreiben oder Gestik können beeinträchtigt sein. Betroffene haben Schwierigkeiten, Wörter zu finden, sie sprechen stockend oder durcheinander.

Geduld und Ruhe für die Verständigung

Das wirkt verwirrend auf Menschen, die noch nie einen Aphasiker getroffen haben. Aber Sabine Bauers wacher Blick, ihr freundliches Lächeln sagen: „Ich verstehe dich. Und jetzt gib auch du dir etwas Mühe, mich zu verstehen.“ Ein Gespräch mit der Fünfunddreißigjährigen ist für Unerfahrene etwas Besonderes. Weil das, was man üblicherweise bei einem Wortwechsel voraussetzt, dass auf das Sprechen des einen das Zuhören, Verstehen und unmittelbare Antworten des anderen folgt, hier nicht so einfach funktioniert. Es ist ein wenig so, als würde man mit jemandem sprechen, der kaum Deutsch kann. Der um Worte ringt, die ihm nicht einfallen wollen, und dann versucht, radebrechend eine Situation, ein Gefühl, einen Wunsch zu umschreiben. Dann hilft nur Geduld und Ruhe, um gemeinsam eine Verständigung zu erreichen.

Während des Gesprächs füllt sich dann ein weißes Blatt Papier mit Buchstaben. Ein Hilfsmittel, das Bauer bei ihrer Sprachtherapeutin Beate Gollan kennengelernt hat: Wenn sie den ersten Buchstaben eines Wortes zu fassen bekommt, ihn niederschreibt, folgen die anderen leichter. Und wenn es doch einen Moment dauert, kann ihr Gegenüber mitraten. Eine Achtsamkeitsübung, auch im Umgang miteinander.

Jeder Mensch, der an Aphasie leidet, hat andere Ausfälle. Im vergangenen Jahr war dieses Symptom kurz in den Schlagzeilen, als die Familie des amerikanischen Schauspielers Bruce Willis mitteilte, er sei an Aphasie erkrankt und ziehe sich deswegen aus dem Filmgeschäft zurück. Beate Gollan ärgert eine solch irreführende Berichterstattung: „Willis ist dement, das ist eine Krankheit, die sich weiter verschlechtert.“ Aphasie sei dagegen eine Krankheitsfolge nach einem Unfall oder einem Schlaganfall, und sie könne sich bessern, durch unablässiges Üben. Dieses Zeichen der Hoffnung ist ihr wichtig.