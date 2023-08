Auf gut einem Kilometer Straße kommt am Grü­neburgweg zusammen, wofür das Frankfurter Westend steht: Geist, Geld, Genuss und Gemütlichkeit. Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik hat hier seinen Sitz, einen besser sortierten Laden für Geisteswissenschaften und Literatur mit Anspruch als die Autorenbuchhandlung Marx & Co. wird man in der Stadt nicht finden, zum Westend-Campus der Goethe-Universität sind es keine drei Gehminuten. Und der Mitscherlich-Platz erinnert an das bekannte Intellektuellenpaar, das die Psychoanalyse in Deutschland maßgeblich prägte.

Bei Fisch & Feinkost Scheffler, Hausnummer 17, bekommt man, so heißt es jedenfalls, den frischesten Fisch der Stadt. In der Gresso Tagesbar, Hausnummer 1, herrscht „Dolce vita“ bei Espresso, Sandwiches und Champagner. Ein paar Häuser weiter versenkt ein Kellner gerade noch die ausgetrunkenen Weinflaschen der vergangenen Nacht im Altglas-Container.