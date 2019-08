Kritik an Vorsitzendem : Bruch im Frankfurter Stadtelternbeirat

Im Stadtelternbeirat ist es zum Bruch gekommen: Die Vorsitzende des Grundschulausschusses Silke Deselaers und ihre Vertreterin Heike Pauly haben ihr Amt und die damit verbundene Arbeit in der städtischen Elternvertretung niedergelegt. Als Grund gaben sie auf Anfrage dieser Zeitung an, sie seien mit der Amtsführung des Vorsitzenden, Eckhard Gathof, „seit längerem nicht einverstanden“. Zuvor hatten sie ihren Rückzug in einer E-Mail an Eltern mitgeteilt: „Wir bedauern sehr, dass es zu diesem Schritt kommen musste“. Deselaers und Pauly waren insbesondere für das wichtige Thema des Übergangs in die weiterführenden Schulen zuständig.

Im Stadtelternbeirat gab es schon länger Unstimmigkeiten. Grund soll unter anderem der Streit um den Verzicht des „Übergangsteams 4/5“ auf eine telefonische Beratung der Eltern von Viertklässlern gewesen sein. Außerdem gab es eine Auseinandersetzung um das Urheberrecht an einem Katalog von Fragen und Antworten zum Schulwechsel, den das Übergangsteam erstellt hatte.

Umfrage unter Eltern

Im Juni wurde Deselaers in Abwesenheit aus dem Vorstand abgewählt. Allerdings kündigte sie an, ihre Arbeit fortsetzen zu wollen. Vor zehn Tagen verschickte das Übergangsteam eine E-Mail an die Eltern, in der um die Bewertung der Beratung gebeten wurde. Deselaers sagte gestern, das Feedback sei überwiegend positiv gewesen, wollte sich sonst aber nicht äußern.

Mehr zum Thema 1/

Gathof sagte, er bedauere den Rückzug, weil das Übergangsteam jetzt, da bald der nächste Schulwechsel anstehe, dringend gebraucht werde. Insgesamt sei die Arbeit des Stadtelternbeirats aber nicht gefährdet. „Wir sind ein gutes Team und haben viele Nachrücker.“ Er wisse noch nicht, ob er sich im Januar zur Wiederwahl stelle, halte Kontinuität aber für prinzipiell für wünschenswert.