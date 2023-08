Aktualisiert am

Die Frankfurterin in der „Roten Kapelle“

1943 hingerichtet : Die Frankfurterin in der „Roten Kapelle“

Gesichter des Widerstands: Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin Bild: Jens Gyarmaty

Vor ihrer Enthauptung schrieb Rose Schlösinger an ihre Mutter einen Abschiedsbrief, der mit dem Satz endet: „Es ist kein schlechter Tod.“ Auch für ihre Tochter Marianne findet sie tröstende Worte, in einem zweiten Brief: „Jetzt muss ich Abschied nehmen, weil wir uns wahrscheinlich nie mehr sehen. Du sollst trotzdem ein gesunder, froher und starker Mensch werden.“

Lange hatte die Stadt Frankfurt die Widerstandskämpferin Rose Schlösinger vergessen. Das war dem Kalten Krieg geschuldet. Die Mitglieder der „Roten Kapelle“, ein loses Netzwerk von mutmaßlich 150 Personen unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauungen um den Luftwaffenoffizier Harro Schulze-Boysen und den Juristen und Ökonomen Arvid Harnack, galten in der Bundesrepublik lange als kommunistische Landesverräter und Spione, während sie in der DDR als Helden gefeiert wurden. Erst im Jahr 2009 hat der Bundestag die nationalsozialistischen Urteile gegen die Mitglieder der „Roten Kapelle“ aufgehoben und die Toten rehabilitiert.

Frankfurt war nur etwas schneller: 1994 ließ die Stadt am Haus Münzenberger Straße 4, dem Elternhaus von Rose Schlösinger im Nordend, eine Gedenktafel anbringen. Mittlerweile gibt es am Bornheimer Hang die Rose-Schlösinger-Anlage.

Gruppenname eine Erfindung der Gestapo

Rose Schlösinger, die 1907 geboren wurde, wollte Kindergärtnerin werden. Weil ihre Mutter, eine Sozialdemokratin, den hiesigen Nazi-Oberen als „politisch unzuverlässig“ galt, wurde ihre Tochter Rose 1933 in eine Art Sippenhaft genommen und durfte ihr Praktikum als Kindergärtnerin nicht mehr beenden. Sie verließ die Stadt und landete mit ihrem Mann Bodo Schlösinger in Berlin, wo sie Mildred Harnack, die Frau von Arvid Harnack, in den Kreis der „Roten Kapelle“ einführte.

Die politische Leitlinie dieser Widerstandsgruppe, der Publizisten, Künstler, Beamte, Militärs, Ärzte, Arbeiter, Studenten und Lehrlinge angehörten, lautete: „Weg mit Hitler.“ In einer Flugschrift vom Februar 1942, verschickt an Hunderte Pfarrer, Ärzte, Professoren und Beamte, wandte sich die Gruppe gegen den Krieg, weil dieser am Ende nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa zu einem Trümmerfeld mache – eine Voraussage, die sich leider bewahrheitet hat.

Den Namen „Rote Kapelle“ haben die deutsche Spionageabwehr und die Gestapo erfunden: Sie bezeichneten einen Funker, der Morsezeichen klopfte, als Pianisten. Weil es bei der Widerstandsgruppe mehrere solcher „Pianisten“ gab, sprachen sie von einer Kapelle, und weil die Zeichen aus Moskau kamen, von der „Roten Kapelle“. Tatsächlich hatten die Widerstandskämpfer um Harnack und Schulze-Boysen Verbindungen mit der Sowjetunion, hatten der dortigen Kommunistischen Führung sogar im Juni 1941 das richtige Datum für Hitlers Überfall auf die Sowjetunion gemeldet. Doch Stalin glaubte ihnen nicht und hielt die Warnung für Desinformation der Nazis.

Schlösinger leitete Nachrichten weiter

Es könnte durchaus sein, dass die Meldung vom bevorstehenden deutschen Überfall auf die Sowjetunion durch die Hände von Rose Schlösinger gegangen ist, denn die Frankfurterin zählte zu den Kontaktleuten, die von Harnack Informationen aus dem Reichswirtschaftsministerium bekamen und an Hans Coppi, den Verbindungsmann zur Sowjetunion, weiterleiteten.

Aufgeflogen ist die Gruppe, weil Moskau aus Versehen einen Funkspruch sendete, der Schulze-Boysen mit seinem Klarnamen und seiner Adresse nannte. Er wurde von der deutschen Abwehr aufgefangen.

Am 18. September 1942 wurde Rose Schlösinger verhaftet. Im Januar 1943 wurde sie wegen Spionage zum Tode verurteilt, eine Begnadigung lehnte Hitler ab. Am 5. August 1943 wurde sie hingerichtet. Ihr Mann Bodo beging, als er von der Verurteilung erfuhr, am 23. Februar 1943 an der russischen Front Suizid.