Die Stadt Frankfurt und die hessische Landesregierung haben mitgeteilt, dass das umstrittene Konzert von Roger Waters abgesagt werden soll. Das Konzert ist für den 28. Mai 2023 in der Festhalle geplant. Eine entsprechende Anweisung erhält die Messe-Geschäftsführung per Gesellschafterbeschluss. Frankfurt ist mit 60 Prozent, das Land Hessen mit 40 Prozent an der Messe Frankfurt GmbH beteiligt, der die Festhalle gehört.

Hintergrund der Absage ist das anhaltend israelfeindliche Auftreten des früheren Pink-Floyd-Frontmanns. Mehrfach forderte er einen kulturellen Boykott Israels und zog Vergleiche zum Apartheidsregime Südafrikas. Bei mehr als 200 Shows ließ Waters einen Ballon in der Form eines Schweins mit Abbildungen des Davidsterns durch die Halle fliegen. Zudem fällt Waters immer wieder wegen Verbreitung antisemitischer Verschwörungstheorien auf.

Für Aufregung in Frankfurt hatte insbesondere der Ort des geplanten Konzerts gesorgt. In den Tagen nach der Pogromnacht 1938 wurden 3000 jüdische Männer aus Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet in die Festhalle gebracht, misshandelt und später in Konzentrationslager deportiert. Viele von ihnen wurden ermordet.

Sechs Konzerte der „Roger Waters“ – this is not a drill“-Tour sind im Mai in Deutschland geplant. Auch in Berlin, München, Hamburg und Köln gibt es Forderungen, die Konzerte abzusagen.