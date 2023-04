Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen bedauern den Beschluss des Verwaltungsgerichts, den Auftritt des umstrittenen Musikers Roger Waters in der Frankfurter Festhalle zu erlauben. Das teilt die zuständige Stadtkämmerei mit. „Wir bedauern, dass das Gericht unserer Argumentation nicht gefolgt ist, da wir nach wie vor den Auftritt von Roger Waters für eine schwere Belastung halten.“

Die richterliche Entscheidung respektierten die Politiker. Beschluss und Begründung würden derzeit noch ausgewertet; ob Rechtsmittel eingelegt werden, ist noch unklar. Mit dem Mitgesellschafter stimmten sich die Verantwortlichen noch über das weitere Vorgehen ab.

Von Kunstfreiheit gedeckt

Das Verwaltungsgericht hatte am Montag entschieden, dass Waters auftreten dürfe, da sonst sein Recht auf Kunstfreiheit verletzt werde. Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde findet das nicht nachvollziehbar. „Die Argumentation, das Grundrecht der Kunstfreiheit sei durch die Konzertabsage der Messe-Geschäftsführung verletzt, würde in unserem Verständnis nur dann gelten, sofern Antisemitismus nunmehr von der Kunstfreiheit in Deutschland gedeckt wird.“

Der Beschluss spreche für eine Ignoranz gegenüber der historischen und aktuellen Verantwortung, Judenhass in Deutschland zu bekämpfen. Dass das Gericht nicht feststellen könne, wie die „Würde der in der Reichspogromnacht zusammengetriebenen Juden in der Festhalle“ durch den Auftritt eines Antisemiten am selbigen Ort verletzt werden könnte, hinterlasse bei der Gemeinde viele Fragen.

Vorwurf der Volksverhetzung gegen Waters

Auch Simone Hofmann ist „empört und entsetzt, aber nicht überrascht“. Die Frankfurterin engagiert sich in einem zivilgesellschaftlichen Bündnis, das sich gegen die Auftritte von Roger Waters in Deutschland einsetzt. Sie hält es für inakzeptabel, „dass Antisemitismus durch die Meinungsfreiheit gedeckt wird“. Waters wirft sie „Volksverhetzung“ vor. „Von uns Juden wird erwartet, dass wir so etwas aushalten müssen“, sagt sie. „Würde das einer anderen Minderheit passieren, würden die Reaktionen ganz anders ausfallen.“ Hofmann erwartet, dass Stadt und Land gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen. „Wenn das nicht passiert, dann war alles, was Stadt und Land vorher gesagt haben, nur heiße Luft“, meint sie.

So sieht es auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG). Tibor Luckenbach, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, meint, die Stadt müsse alle Möglichkeiten ausschöpfen, um gegen den Auftritt vorzugehen – auch, wenn das viel kostet und wenig Aussicht auf Erfolg hat. Für die Zukunft fordert er, solchen Situationen vorzubeugen, indem die Widmung der Festhalle überprüft wird.

Historische Besonderheiten der Festhalle

Das Gericht spricht in der Begründung seiner Entscheidung davon, dass es trotz der historischen Besonderheiten der Festhalle bisher keine Auflagen für die Nutzung gebe. 1938 waren etwa 3000 jüdische Bürger dort zusammengetrieben, misshandelt und anschließend in Konzentrationslager deportiert worden. Vor diesem historischen Hintergrund möge man einen Auftritt, der sich „offenkundig einer an die nationalsozialistische Herrschaft angelehnten Symbolik“ bediene, als besonders geschmacklos bewerten, so die Richter. Bei der verwaltungs- und verfassungsrechtlichen Prüfung könne diese Bewertung aber keine Rolle spielen.

Unabhängig von den rechtlichen Prozessen will die Jüdische Gemeinde „nicht tatenlos dabei zusehen, wie ein Judenhasser wie Roger Waters sein antisemitisches Gift verbreitet“. Sie ruft zu einem breiten gesamtgesellschaftlichen Bündnis auf, um gegen den Auftritt zu protestieren. Dem schließt sich die Deutsch-Israelische Gesellschaft an. „Wir haben gerade gesehen, wie Roger Waters auf die Kritik reagiert: Auf Twitter hat er sich wirr und geschichtsklitternd geäußert“, sagt Luckenbach. „Er hat sich mit dem Nazi-Opfer Sophie Scholl verglichen. Alle sollten dagegen demonstrieren, dass er auftritt.“ Die Aktivistin Hofmann will sich an Protesten beteiligen. Sie hofft, dass eine Kundgebung direkt am Eingang der Messe stattfinden kann. „Friedlich, aber laut“, will sie gegen Waters demonstrieren. „Wir halten unseren Mund nicht mehr.“