Römer-Bündnis einig : Europäische Schule soll auf dem Festplatz gebaut werden

Die Suche nach einem neuen Standort für die Europäische Schule in Frankfurt hat ein Ende. Nach F.A.Z.-Informationen hat sich die Koalition in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung darauf verständigt, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union getragene Schule auf dem Festplatz am Ratsweg anzusiedeln. Die Dippemess’ und andere Veranstaltungen sollen von dort auf den Messeparkplatz am Rebstock umziehen, der künftig auch als Festplatz dienen soll.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Wie es aus Koalition und Stadtverwaltung heißt, sei der Festplatz am Ratsweg als neuer Standort der Europäischen Schule „politisch gesetzt“. Die planungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Julia Frank, sieht eine „gute Lösung für alle Seiten“. Die Europäische Schule habe endlich eine Perspektive, und die Schausteller hätten am Rebstock sogar mehr Platz als bisher. Sebastian Papke, der in gleicher Funktion für die FDP-Fraktion spricht, findet es ebenfalls wichtig, dass es für diese für Frankfurt so wichtige Institution „endlich vorangeht“.