Bau des Riederwaldtunnels : Im Fechenheimer Wald fallen bald Bäume

Die Autobahngesellschaft lässt keinen Zweifel: Vermutlich in der zweiten Januarwoche wird sie mit der Rodung im Fechenheimer Wald beginnen. Container schützen Material und Geräte.

Containerburg: Die Autobahn GmbH will so Material und Geräte vor mutwilliger Zerstörung schützen. Bild: Ben Kilb

Die Ankündigung der Autobahn GmbH ist unmissverständlich: Vom 6. Januar an bis voraussichtlich zum 31. Januar lässt die Bundesbehörde Teile des Fechenheimer Waldes sperren. Damit gilt zunächst für rund zwei Hektar Wald entlang der geplanten Trasse des Riederwaldtunnels ein Verbot, dieses Areal zu betreten und zu nutzen. Das betrifft Spaziergänger, aber vor allem die Umweltaktivisten, die vor 15 Monaten aus Protest gegen den geplanten Autobahn-Lückenschluss damit begonnen haben, in diesem Teil des Frankfurter Stadtwaldes Baumhäuser zu errichten.

Die Bundesbehörde macht in ihrer offiziellen Ankündigung deutlich, dass sie diese Nutzung ausdrücklich untersagt. Damit hat die Polizei eine Handhabe, die Flächen vom 6. Januar an zu räumen. Alles mit dem Ziel, die Rodung des Waldes vorzubereiten, um den 1,1 Kilometer langen Riederwaldtunnel nach rund 30 Jahren Diskussion und Planung zu realisieren.

Rodungsarbeiten stehen unmittelbar bevor

Die Autobahn GmbH selbst teilte am Freitag mit, dass mit der nun angekündigten Sperrung die „Rodungsarbeiten unmittelbar bevorstehen“. Fachleute erwarten, dass mit den Fällarbeiten in der zweiten Januarwoche begonnen wird. Das sei auch nötig, heißt es, denn das Fällen von Bäumen ist laut Naturschutzgesetz nur bis zum 28. Februar gestattet, um die Vögel in der Brutsaison nicht zu gefährden.

„Es muss jetzt auch losgehen“, sagen Experten. Schließlich ist nicht klar, in welchem Tempo die Rodungsarbeiten vorangehen können, und wie stark der Widerstand der Baumaktivisten ist, die auch von Teilen der Bevölkerung unterstützt werden. Die Autobahngesellschaft rechnet mit massiven Protesten, schließlich hätten die Besetzer „wiederholt erklärt, die Rodungsarbeiten verhindern zu wollen“. Auch in den Sozialen Netzwerken werde gegen das Bauvorhaben und die Rodung „mobilisiert“.

Die Autobahngesellschaft verweist darauf, dass sie die Bäume, von denen einige mit mehr als 30 Metern sehr hoch seien, voll- und teilmechanisch fällen wolle. Soweit dies möglich sei, sollten die in der Forstwirtschaft gebräuchlichen Vollernter eingesetzt werden, heißt es. Schließlich würden die Bäume in einem ansonsten geschlossenen Waldbestand gefällt. Eine Herausforderung beim Roden ist nach Angaben der Autobahngesellschaft zudem, dass die Waldbesetzer die Bäume durch Drahtseile miteinander verbunden haben. Bei einer Fällung könne dies dazu führen, dass das Drahtseil unkontrolliert reiße und „eine weitere unberechenbare Gefahr für sich in diesem Bereich befindlichen Personen“ darstelle.

Wagenburg aus Containern schützt Gerät und Material

Ohnehin weist die Autobahngesellschaft darauf hin, dass die jetzt angekündigte Sperrung eines Teils des Waldes darauf hinweisen solle, dass es lebensgefährlich sei, sich dort zwischen den Bäumen aufzuhalten. Es gebe keine andere Möglichkeit, um die Waldbesetzer zu schützen.

„Die Waldsperrung ist verhältnismäßig“, teilt die Autobahngesellschaft mit, die inzwischen Besitzerin des Waldes ist. Sie hat in dieser Woche damit begonnen, Container auf eine bereits eingerichtete Baustellenfläche hinter dem Parkhaus an der Borsigallee aufzustellen – ein weiteres Zeichen dafür, dass die Rodung kurz bevorsteht. Nach Angaben der Autobahn GmbH stehen auf dem Gelände nun 66 Container. Sie würden für die „Aufbewahrung und Sicherung von Gerätschaften und Materialien im Zusammenhang mit dem Bau des Riederwaldtunnels genutzt“.

Offenbar nutzt die Gesellschaft ihre Erfahrungen aus den Konflikten um die Rodung des Dannenröder Forsts bei Homberg/Ohm im Vogelsberg vor zwei Jahren. Damals hatte sie aus Hochsee-Containern eine Art Wagenburg errichtet, um in dem dadurch entstandenen geschützten Raum Material und Geräte zu lagern und sie vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.