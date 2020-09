Geldwäsche und Betrugsverdacht : Rocker bei Razzia verhaftet

Der Zoll hat am Mittwochmorgen Razzien in mehreren Städten gegen rund 50 Beschuldigte durchgeführt. Ein Schwerpunkt war Frankfurt. Offenkundig wurde ein höherrangiges Mitglied der Rocker-Szene inhaftiert.

Im Frankfurter Stadtteil Bornheim ist am frühen Mittwochmorgen ein 32 Jahre alter Mann verhaftet worden, gegen den wegen Geldwäsche und Betrugsverdacht in zahlreichen Fällen ermittelt wird. Dem Vernehmen nach handelt es sich um ein höherrangiges Mitglied der Rocker-Szene. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, soll sich der Mann über einen längeren Zeitraum an Betrügereien zum Nachteil älterer Menschen beteiligt haben. So soll er vorgegeben haben, er sei Polizeibeamter und auf diese Weise Geld und Wertsachen erbeutet haben. Die „Einnahmen“ soll er der Geldwäsche zugeführt haben, dabei wurde ein nicht geringer Teil des Geldes offenbar in die Türkei gebracht.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Mit ihm beschuldigt werden zwei weitere Männer. Das Verfahren gegen den Rocker wird von der Landespolizei wie vom Zoll gleichermaßen geführt in separaten Verfahren. Auch das Hauptzollamt ließ mehrere Wohnungen im gesamten Bundesgebiet durchsuchen, dabei wurden rund 50 Beschuldigte untersucht. Dabei ging es um den Vorwurf der Schwarzarbeit. Es gehe um den Verdacht von nicht gezahltem Lohn, Steuerhinterziehung und gewerbsmäßige Beihilfe zu anderen Straftaten, teilte der Zoll am Morgen in Frankfurt mit. An der Razzia in Frankfurt, Hamburg und München waren insgesamt mehrere hundert Beamte beteiligt, darunter auch Spezialeinsatzkräfte.

Die Beschuldigten seien im Alter von 32 bis 48 Jahren. Es wird von einer Schadensumme von rund 3,5 Millionen Euro allein bei einem der Hauptbeschuldigten ausgegangen.