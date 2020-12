Risikopatienten schützen : Anstehen für drei Masken

Aktualisiert am

Viele Kunden holen sich seit Montag einen virensicheren Mundschutz in ihrer Apotheke ab. Der Mehraufwand ist besonders für kleinere Apotheken schwer zu bewältigen.

Stoßweise betreten die Kunden die Mosel-Apotheke im Bahnhofsviertel. Viel Zeit für Fragen bleibt so nicht übrig. Die Mitarbeiterin gibt dennoch ihr Bestes, um zwischen zwei Kunden zu erklären, wie aufwendig sich die kostenlose Ausgabe der FFP2-Masken an Menschen über 60 Jahre oder mit Vorerkrankungen gestaltet. Der Andrang sei groß. Von den 60 FFP2-Masken, die man am Anfang des Tages hatte, seien die meisten bereits einige Stunden nach der Ladenöffnung vergriffen gewesen. Und schon betritt der nächste Kunde das Geschäft.

Viel zu tun haben die meisten Apotheken an diesem Montag. Auch dort, wo normalerweise Messebesucher und Durchreisende den Großteil der Kundschaft ausmachen, ist nun wegen der Maskenausgabe wieder mehr los. So etwa in der Apotheke im Hauptbahnhof. Hier habe man innerhalb kürzester Zeit 1000 Masken organisiert, berichtet ein Mitarbeiter.

Großer Aufwand für Mitarbeiter

Viele kleinere Apotheken könnten diesen Aufwand gar nicht bewältigen, sagt er weiter. In den ersten Geschäftsstunden habe man schon mehr als 100 Masken ausgegeben. Für die Apotheker bedeute dieser Service einen nicht zu unterschätzenden personellen Mehraufwand. Nach Ansicht des Mitarbeiters hätte man die Ausgabe besser über die Krankenkassen regeln sollen: Diese wüssten genau, wer berechtigt sei, die Masken zu erhalten. Die Kassen hätten diese ihren Mitgliedern einfach zusenden können. Mit der derzeitigen Regelung lasse sich nämlich nicht verhindern, dass manch einer mit seinem Personalausweis von Apotheke zu Apotheke gehe und sich mit Masken eindecke. „Wir können nur an die Vernunft der Menschen appellieren.“

Ähnliches berichtet eine Mitarbeiterin der Apfel-Apotheke an der Konstablerwache. Um das Dreierpack Masken zu erhalten, müssten Laufkunden entweder ihren Personalausweis oder einen Bescheid von ihrer Krankenkasse vorlegen. Bei anderen Kunden unter 60 Jahren erübrige sich aber die Prüfung: „Wir kennen die Krankheiten unserer Stammkunden.“

Allgemein ist die Nachfrage nach den Masken groß. An den Schlangen, die man mittlerweile gewohnt ist, stehen am Montag mehr ältere Menschen an. Und auch dort, wo normalerweise vor allem Touristen die Kundschaft ausmachen, kommen nun Senioren, um Masken abzuholen. „Von den 20 Kunden, die heute gekommen sind, wollten 15 Masken haben“, berichtet ein Apotheker. Während er das sagt, betreten nacheinander drei Senioren sein Geschäft. Sie alle verlassen den Laden mit FFP2-Masken.