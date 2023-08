Die vom Güterverkehr stark frequentierte Bahnstrecke im Mittelrheintal wird in absehbarer Zeit nicht entlastet werden: Der Bau einer weitgehend unterirdisch verlaufenden Alternativstrecke liegt in ferner Zukunft. Alle bisher untersuchten Trassen für die weitgehend neu zu bauende Tunnelstrecke erreichen nicht den volkswirtschaftlichen Nutzen, der die notwendigen Investitionen in Milliardenhöhe recht­fer­­tigen würde, wie eine aktuelle Studie zeigt. Solche hohen Ausgaben des Bundes wären nur dann realistisch, wenn die Kapazitäten auf der bedeutenden europäischen Nord-Süd-Bahnverbindung zwischen Nordsee und Mittelmeer und damit zwischen den Häfen Rotterdam und Genua nicht mehr ausreichen würden. Doch das bislang pro­gnostizierte Güterverkehrsaufkommen kann auf den bestehenden Bahnstrecken im Rheintal abgewickelt werden.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. Folgen Ich folge



Zudem sieht der „Bedarfsplan Schiene“ des Bundes den Ausbau der Sieg- und der Ruhr-Sieg-Strecke vor, die beide zu einer Entlastung des Mittelrheintals beitragen können. Eine Änderung der Bewertung ist erst zu erwarten, wenn sich das Verkehrsaufkommen auf der Schiene wesentlich ändert. Das ist das Fazit einer aktuellen Untersuchung zu möglichen Alternativen für die Bahnstrecke im Mittelrheintal.

Diese Alternativen werden von Bürgerinitiativen, Kommunen und Anwohnern seit Jahren vehement gefordert. Zwar haben Bund und Bahn in den zurückliegenden Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in den Lärmschutz entlang der Strecke investiert. Sie haben unter anderen den Bau von Lärmschutzwänden und Schienenstegdämpfern, das regelmäßige Schlei­fen der Gleise und verpflichtende Flüsterbremsen aus Verbundstoff für die Güterwagen finanziert oder subventioniert.

Infografik Bahnstrecke Neuwied Vergrößern

Als ausreichend werden diese Anstrengungen in der Region aber nicht empfunden. Dort wurde die Forderung nach einem Tempolimit und nach Nachtfahrverboten im Rheintal immer lauter, um kurzfristig mehr Lärmschutz für die Bürger zu erreichen. Doch das sind Forderungen, die der Bund für die europäische Nord-Süd-Magistrale bisher strikt abgelehnt hat.

„Keine Wirtschaftlichkeit für die Maßnahme“

Laut aktueller Studie verkehren im Mittelrheintal nördlich von Koblenz täglich 230 Züge auf der rechten und 100 auf der linken Rheinstrecke. Südlich von Koblenz sinkt demnach die Verkehrsbelastung wegen der abgehenden Mosel- und Saarverkehre auf 190 Züge pro Tag rechts- und 90 Züge linksrheinisch.

Der Wunsch nach dem Bau einer weitgehend unterirdischen Alternativtrasse für den Güterverkehr hatte allerdings zur Folge, dass für die Erstellung des Bundesverkehrswegeplans 2030 ei­ne überwiegend aus Tunneln bestehende Verbindung zwischen Troisdorf und Wiesbaden untersucht wurde: der so­genannte Korridor Mittelrhein – Zielnetz II.

Diese insgesamt 131 Kilometer lange Tunnelstrecke mit einem Abzweig in Hainau hatte bei geschätzten Kosten von neun Milliarden Euro allerdings nur einen Nutzen-Kosten-Faktor von 0,07 er­reicht, was eine Verwirklichung von vornherein ausschloss. Damit sei „keine Wirtschaftlichkeit für die Maßnahme ge­geben“, heißt es in der Studie, die von vier Planungs- und Ingenieurbüros erstellt worden ist. Hohe Kosten wegen der Geologie und kein Bedarf, das waren die Hauptargumente gegen die Variante. Folgerichtig erhielt das Projekt im Bundesverkehrswegeplan die Einstufung „kein Bedarf“.