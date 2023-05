Zurück in die Zukunft – was wir von der europäischen Revolution von 1848 lernen können. Ein Gastbeitrag von Johannes Lindner

Für Deutschland ist die Erinnerung an 1848 und die Paulskirche weitgehend eine nationale Angelegenheit. Es geht um die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, nationale Staatenwerdung und die wechselhafte Beziehung zwischen Demokratie und Nationalstaat. Kurzum, Deutschland beschäftigt sich mit sich selbst. Das ist wichtig, lässt eine entscheidende Perspektive aber außer Acht: Europa.

Die 1848er-Revolution war ein zu­tiefst europäisches Ereignis. Und noch wichtiger: Sie fand in einer Zeit statt, in der das Streben nach Freiheitsrechten und Selbstbestimmung noch nicht auf den nationalen Rahmen festgelegt war. Natürlich spielte die nationale Einheit gerade für die Völker ohne eigenen Nationalstaat eine wichtige Rolle. Dennoch war die Verbindung aus Demokratie und Nationalstaat, wie sie uns heute selbstverständlich scheint, noch nicht etabliert.

So träumte der italienische Freiheitskämpfer und Journalist Guiseppe Mazzini bereits in den 1830ern von der Überwindung des Feudalismus und der „Herrschaft der Völker“ in einem demokratischen Europa. Sein „Junges Europa“ war eine revolutionäre Sammlungsbewegung, die nationale Einzelgruppierungen in Italien, Deutschland und Polen, später auch Spanien, Frankreich und der Schweiz zusammenschloss. Auch wenn diese Initiative als politische Kraft nicht so erfolgreich war, blieb der europäische Rahmen präsent: Viele der 1848er-Revolutionäre in Europa kannten sich, sie lasen dieselben Texte und hatten ähnliche Ziele.

Das Gedenken an 1848 sollte Anlass bieten, die europäische Perspektive auf demokratische Selbstbestimmung wiederzubeleben. Angesichts der Unmöglichkeit, Klimakrise, geo-ökonomischen Wettbewerb und dauerhaften Frieden nationalstaatlich zu lösen, geht wirkliche Selbstbestimmung im Sinne der 1848er-Revolution heute nur mit einem starken Europa. Zugleich kann Europa nur stark sein, wenn europäische Demokratie supranational funktioniert. Bloß was heißt das konkret?

Einen guten Ausgangspunkt für diese Frage bietet das gerade erschienene Buch „Revolutionary Spring – Fighting for a New World 1848-49“ des in Cambridge lehrenden Historikers Christopher Clark. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihn in seiner Gedenkrede in der Paulskirche am 18. Mai 2023 gleich mehrfach erwähnt. Clark hat schon einmal eine Erinnerungsdebatte geprägt, und zwar mit seinem Buch „Die Schlafwandler“ über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Neben dem wichtigen Beitrag, die Revolution als europäisches Phänomen mit kontinentalen Ausmaßen zu beschreiben, kann man aus Clarks Darstellung der Jahre 1848/49 drei Punkte ziehen. Diese sind von großer Aktualität für Europa heute: Nationalismus als Droge, Kleinstaaterei als Hemmschuh und Modernisierung von staatlichen Strukturen als Erfolgsprinzip.

Lektionen für die heutige Zeit

Erstens: Der Nationalismus wirkte 1848/49 (fast) wie eine Droge, die die Bevölkerung zusätzlich mobilisierte und mitriss, aber auch Völker gegeneinander aufstachelte und den Blick auf die politischen Ideen vernebelte. Das Streben nach nationaler Einheit wurde zum Teil wichtiger als der Kampf um Freiheitsrechte. Im besten Fall wurden nationale Emanzipation und Demokratie gleichgesetzt und damit aus der Perspektive su­pranationaler Demokratie der Grundstein für eine Verengung gelegt.