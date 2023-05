In Frankfurt geschlossen, in Kopenhagen geöffnet: Das Zwei-Sterne-Restaurant „Lafleur“ im Palmengarten-Gesellschaftshaus gibt im Juni ein Gastspiel im Restaurant im japanischen Turm im Vergnügungspark Tivoli. Das Pop-up beginnt am 2. Juni und endet am 4. Juli. Küchenchef Andreas Krolik und seine gesamte Brigade mit Ausnahme der Auszubildenden reisen nach Dänemark, außerdem fünf Service-Mitarbeiter. Arbeitsgeräte und Geschirr werden ebenfalls eingepackt, „es ist einiges zu tun“, sagt Krolik.

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Den vielleicht wichtigsten Teil der Arbeit am Tivoli-Projekt hat der Koch schon vor einer Weile getan, mit der Ausarbeitung der Speisenfolge, die er in Dänemark verkaufen will. Inspirieren lassen habe er sich von den dortigen Essgewohnheiten, sagt er. Und natürlich auch heimatliche Elemente eingebunden, denn wie jedes Gastspiel hat auch dieses mehrere Funktionen. Es soll Besuchern im Land des Pop-ups eine Ahnung davon vermitteln, wie der Gastkoch zu Hause arbeitet, sie im Idealfall zu einem späteren Besuch in Frankfurt animieren, und wenn „Lafleur“-Gäste aus Frankfurt dem Restaurant-Team nachreisen: umso besser.