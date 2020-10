Renaissance durch Corona : Ganz Frankfurt trifft sich am Wasserhäuschen

Der Corona-Sommer hat den Kiosken in Frankfurt zu neuem Publikum verholfen. Ein Abend an der Trinkhalle gilt als lässig und schick. Aber wird der Trend auch dauerhaft anhalten?

Ein paar Sorten Bier, saure Lutscher, Chips-Tüten, Feuerzeuge. Außergewöhnlich oder gar etwas Besonderes ist es nicht, was man in den Trinkhallen bekommt. Doch trotzdem sind die Büdchen gerade wieder enorm beliebt. Das hat natürlich mit Corona zu tun, mit diesem heißen Sommer, der hinter uns liegt, und mit dem Wunsch, trotz Abstandsgeboten und Hygieneregeln, Freunde zu treffen. Draußen sein, auf einer Parkbank den Abend verquatschen, sich eine Pizza teilen, Bier oder Apfelwein dazu: Das war, mangels Alternativen, in den vergangenen Monaten das, was man Ausgehen nennt. Und an den Kiosken haben sich die Menschen dafür eingedeckt.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Schafft das Virus nun also etwas, worauf viele schon gar nicht mehr gewettet haben, nämlich die Rettung der Frankfurter Wasserhäuschen? Denn eigentlich zählen die Bretterverschläge zur Nachbarschaftsgrundversorgung längst zu einer aussterbenden Spezies. Gut 800 Buden hat es in Frankfurt einmal gegeben, das ist jedoch lange her. Entstanden sind die Kioske in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgerechnet als Heimstätten für Gesundheitsapostel, in ihnen wurde das damals neu auf den Markt gekommene Mineralwasser verkauft. Schon bald verbreiterte sich aber ihr Sortiment, Trinkhallen-Imperien wie der Jöst-Betrieb entstanden. Den Nationalsozialisten waren die Buden suspekt, weil sie vermuteten, dass sich dort Sozialisten und Kommunisten treffen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erblühten sie als Tante-Emma-Laden-Ersatz wieder neu, in den achtziger Jahren begann dann das Kiosksterben. Zwischen 200 und 300 Wasserhäuschen sollen überlebt haben, so wird es heute geschätzt.