Razzia gegen „Reichsbürger“ : Mitglied der Mainzer Hofsänger unter Terrorverdacht

In den Wochen vor Weihnachten sind die Mainzer Hofsänger ebenso gefragt wie in der unmittelbar darauf folgenden Fastnachtszeit. Schließlich hat der bald 100 Jahre alte Männerchor, der vor allem für Lieder wie „Sassa“ und „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ bekannt ist, auch Besinnliches und Weinseliges im Programm. Bis auf weiteres muss man allerdings mit einem Mann weniger auskommen, denn der erst im Frühjahr neu aufgenommene René R. ist in der vergangenen Woche bei der bundesweiten Razzia gegen „Reichsbürger“ festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft.

Dem Tenor, der sich als „Pforzheimer Caruso“ nicht zuletzt bei Corona-Demos im Badischen engagiert hatte, wird die Zugehörigkeit zum inneren Zirkel eines von Polizei und Bundesanwaltschaft offengelegten „Reichsbürger“-Terrornetzwerks vorgeworfen. Nach dem geplanten Umsturz hätte der singende „Querdenker“ aus Kämpfelbach im Enzkreis, der von Getreuen inzwischen als „politischer Gefangener“ gesehen wird, womöglich gar ein Ministeramt übernehmen sollen.

Die Mainzer Hofsänger haben den Neuzugang, der nach einer Probezeit seit Frühjahr regelmäßig mit auf der Bühne stand, nach Bekanntwerden der Festnahme unverzüglich aus ihren Kreis ausgeschlossen. Die Mitgliedschaft ruhe, bestätigte Christoph Clemens, der „Kapitän“ der aus 14 Mitgliedern bestehenden Hofsänger, am Donnerstag. „Nur bei vollkommener Unschuld“ könne der Neuzugang, der sich auf eine Ausschreibung beworben hatte, wieder in den Kreis aufgenommen werden. Alles andere sei ein „No-Go“.

Nur eine „Randfigur“?

Die Chormitglieder lebten im Umkreis von 80 Kilometer von Mainz. Pforzheim sei da schon weit weg gewesen, sagte Clemens. In der Corona-Zeit habe es kaum Konzerte oder Reisen gegeben. Entsprechend wenig wisse man über das Privatleben des Beschuldigten, der bei den Hofsängern nur eine „Randfigur“ gewesen sei. Zur Mainzer Fastnachtsszene habe René R., der in der Regel einmal die Woche zum Proben in die Stadt kam, bis dato kaum Kontakt gehabt, sagt ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins. Die Hofsänger, die mit dem Neuzugang 2022 die infolge des Ukraine-Kriegs dann aber gar nicht mehr ausgestrahlte TV-Sitzung bestritten hatten, seien letztlich ein eigenes Unternehmen. Eines, das dem „Kapitän“ zufolge jährlich gut 50 Konzerte bestreitet.

Über den Mann aus der Nähe von Pforzheim, dessen Mobiltelefon ausgeschaltet und dessen Facebook-Account nicht mehr einsehbar ist, erfährt man etwas mehr auf seiner Website. Dort sind Videos von Auftritten zu sehen, etwa in der Christ-König-Kirche seines Heimatorts Kämpfelbach-Ersingen. Mit schmachtender Stimme singt René R. sein populäres Repertoire: Puccinis „Nessun dorma“, „Time to Say Goodbye“, den großen Hit von Andrea Bocelli und Sarah Brightman, „Halleluja“ und „Ave Maria“. In der Lokalzeitung wurden seine Darbietung oft wohlwollend besprochen. Der große Durchbruch scheint dem in einer Musikerfamilie aufgewachsenen Tenor bisher aber nicht geglückt zu sein. Allein von der Musik konnte er anscheinend nicht leben. Auf seinen Namen und unter seiner Adresse ist zudem ein Unternehmen für Gebäudetechnik registriert.

Vor einer Woche wurde der Geschäftsmann – so wie zwei Dutzend andere Verdächtige – bei einer bundesweiten Razzia gegen potenzielle Umstürzler festgenommen. René R. soll zu Verschwörern aus der „Reichsbürger“- und „Querdenker“-Szene gehören, die offenbar einen Staatsstreich planten. Der Beschuldigte, so jedenfalls vermuten es die Ermittler des Generalbundesanwalts, dürfte zum „Rat“ gehört haben, einem Schattenkabinett, das der in Frankfurt lebende Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß um sich sammelte. Angeblich war der Hofsänger bereits als künftiger Kulturminister vorgesehen.