Verkehrsminister kündigt an : Regionaltangente West wird gebaut

Die Regionaltangente West wird verwirklicht. Das hat Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) am Dienstag Abend auf dem Deutschen Mobilitätskongress bei der Messe Frankfurt bekanntgegeben. Am Donnerstag würden die Gesellschafter der RTW-Gesellschaft beschließen, den Bau der Schienenstrecke von Bad Homburg über Eschborn, Höchst und den Frankfurter Flughafen nach Neu-Isenburg und Dreieich in Auftrag zu geben, kündigte er an.

Hans Riebsamen Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die neue Strecke um den Westen Frankfurts herum soll das Frankfurter Zentrum entlasten. Anders als die S-Bahnlinien soll sie eben nicht sternförmig auf Frankfurt zulaufen und von der Stadt wegführen. Die Tangente soll in etwa sieben Jahren in Betrieb gehen.