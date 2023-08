Manchmal gehen Wünsche verspätet in Erfüllung. 2018, 2019, 2020 und 2022 waren Jahre, in denen Forst- und Landwirte über Monate Landregen herbeigesehnt haben. Was die Zuhausegebliebenen in den vergangenen beiden Wochen erlebt haben, entspricht dieser Wunschvorstellung ziemlich gut. In Frankfurt fielen in dieser Zeit mehr als 100 Liter je Quadratmeter. „Das ist das Anderthalbfache des Monatsniederschlags“, sagt der Agrarmeteorologe Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst. Und es waren eben nicht Gewittersturzbäche, die eher Schaden anrichten und auf ausgetrocknetem Boden schnell abfließen. Sondern der idealtypische, anhaltende Landregen. „Er ist gut in den Boden eingedrungen, der nun richtig durchfeuchtet ist“, sagt Brömser.

Das ist nicht nur an grünen Wiesen, sondern auch am Bodenfeuchteprofil des Wetterdienstes abzulesen. Die blauen Flä­chen der Grafik unten wandern nach unten. Unterhalb von einem Meter Tiefe ist noch die Feuchtigkeit des Winterhalbjahrs zu erkennen. Der gelbe Streifen dazwischen markiert die Monate Mai und Juni, in denen es über Wochen fast überhaupt nicht geregnet hat. „Ein Sandwich“, sagt Brömser zu dem Bild, das die Niederschlagsvergangenheit vor Augen führt. Die mächtige Trockenschicht sei für Deutschland auffällig.

Umso größer ist der Kontrast zu den vergangenen Wochen, denn anders als in den jüngsten Trockenjahren ist es bei der Niederschlagsarmut nicht geblieben. Selbst beim Grundwasser macht sich das anhaltende sommerliche Regenwetter inzwischen bemerkbar. Für die nachhaltige Erholung der Grundwasserstände ist vor allem das hydrologische Winterhalbjahr entscheidend. Dessen Bilanz fiel aus Sicht des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) positiv aus. Von November bis Ende April fielen in Hessen zehn Prozent mehr Niederschlag als in der regenreicheren Vergleichsperiode 1961 bis 1990. Die Ausgangslage war damit günstiger als vor einem Jahr, denn im Sommerhalbjahr sinken typischerweise die Grundwasserpegel. Sommerregen verdunste schneller und werde von den Pflanzen verbraucht, erläutert der Hydrogeologe Dieter Kämmerer vom HLNUG.

Schlecht für Getreideernte, Mais erholt sich

Jetzt allerdings hat es so viel geregnet, dass 60 Prozent der Grundwassermessstellen steigende Wasserstände auf­weisen. „Das ist für die Jahreszeit ungewöhnlich“, teilt das Landesamt mit. Auch wenn 40 Prozent der Messstellen immer noch niedrige Wasserstände zeigen: Bei 20 Prozent liegen sie über dem Durchschnitt oder sogar sehr hoch. Auch keines der hes­sischen Gewässer weise Niedrigwasser auf. 80 Prozent der Pegel von Bächen und Flüssen zeigten durchschnitt­liche Werte, 20 Prozent wiesen sogar ho­he Wassermengen auf.

„Die Böden sind schön gesättigt, wie man es sich sonst am Ende des Winterhalbjahrs wünscht“, sagt Kämmerer. Der Regen hilft auch den Wasserversorgern. Aber nicht weil das Grundwasser sonst knapp geworden wäre, das war es auch in den Trockenjahren nicht. Wenn es heiß und trocken ist, steigt vielmehr der Verbrauch rapide, die Hochbehälter laufen leer, und manche Stadtwerke haben Mühe, zusätzliche Trinkwassermengen herbeizuschaffen. Jetzt aber werden weniger Gärten bewässert und Schwimmbäder gefüllt.

Zwar ist durch den Regen die Getreideernte ins Stocken geraten, wie der Hessische Bauernverband mitteilt. Doch Mais und Zuckerrüben hätten sich durch die Feuchtigkeit von den trockenen Wochen im Frühsommer erholt, sagt Agrarmeteorologe Brömser. Auch für das Grünland sei das Wasser wichtig, um noch einen weiteren Schnitt zu ermöglichen.

Für den Forst sind die Regenfälle „absolut willkommen“, sagt die Frankfurter Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen). Die Bäume erholten sich zwar. Wenn die Blätter aber schon braun seien, blieben sie das auch. Deshalb wirkten nicht alle Bäume an Straßen und Plätzen trotz des derzeit günstigen Wetters gleichermaßen grün. Die Ahornbäume an der Frankenallee etwa hätten fast alle braune Stellen an den Blatträndern. Ahorn und Sommerlinde litten unter Sommerhitze, wie sie im Juni vorgekommen sei. Den Kastanien mache eher die Miniermotte zu schaffen. Immerhin: „Wir gießen im Moment nicht und müssen die jungen Bäume nicht wässern.“

Am schlechten Zustand des Frankfurter Stadtwalds, in dem zuletzt 98 Prozent der Bäume geschädigt waren, wird sich nach Worten der Umweltdezernentin nicht viel ändern. „Der Waldschadensbericht fällt deswegen nicht besser aus“, sagt Heilig. Mit Blick auf den Wald dürfe es ruhig weiterregnen.