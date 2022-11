Gedenken der Pogromopfer : Lange, dunkle Schatten holen uns ein

Dunkelheit senkt sich über Deutschland – seit Wochen bereiten die Medien die Öffentlichkeit mit ähnlich lautenden Überschriften auf die Auswirkungen der Energiekrise vor. Das sprachliche Bild ist zutreffend: Stark steigende Energiekosten als Folge von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine erzwingen Sparmaßnahmen wie unter anderem die allgemeine Reduzierung von Strom, Licht und Energie in jeder Form. Zugleich verweist die von den Medien zitierte Dunkelheit, die über Deutschland hereinzubrechen droht, auf die existenzielle Not, von der Millionen Menschen betroffen sein könnten. Für die jüdische Minderheit weckt die Metapher vom Heraufziehen dunkler Zeiten eine weitere Assoziation. Für uns Juden ist sie ein Alarmsignal, das alte Ängste heraufbeschwört.

Der Begriff der Dunkelheit steht in der neueren deutschen Geschichte unverrückbar in Verbindung mit deutsch-jüdischer Geschichte. Deutschlands dunkle Vergangenheit, die dunklen Kapitel deutscher Geschichte: Beides sind seit Jahrzehnten gängige Umschreibungen für die zwölf Jahre des nationalsozialistischen Unrechts-Regimes, für einen von Deutschland entfachten Krieg und die Ermordung von sechs Millionen Juden.

Grauen, Terror, Deportation, Tod

Tiefdunkle Nacht herrschte auch vor 84 Jahren, als sich spätabends nach Einbruch der Dunkelheit die Nazi-Schergen auf den Weg machten, um die jüdische Bevölkerung zu misshandeln und zu terrorisieren. Kurz darauf war das nächtliche Grauen allgegenwärtig und sichtbar. Hohe Flammen schlugen aus den Synagogen. Tora-Rollen, Möbel und Hausrat zerbarsten auf den Straßen. Notdürftig bekleidete, aus ihren Wohnungen gejagte Juden harrten im Freien aus. Fast alle von ihnen wurden beraubt, viele Hundert deportiert und die jüdischen Deutschen insgesamt tief gedemütigt. Bei Tagesanbruch kündeten landauf, landab schwarze Rauchsäulen, zerstörte Synagogen, Berge von Glasscherben, in Todesangst versetzte jüdische Menschen und ein Meer von Tränen von den menschenverachtenden, bis heute nahezu ungesühnten Verbrechen im Schutze der Dunkelheit.

Die langen, dunklen Schatten des nationalsozialistischen Terrors holen Deutschland im Winter 2022 nun wieder ein. Die Nachricht vom Tod von Boris Romantschenko, dem sechsundneunzigjährigen ehemaligen Vizepräsidenten des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora, rückte das Schicksal der ukrainischen KZ-Überlebenden zumindest kurzzeitig in den Fokus der Berichterstattung. Sein Schicksal steht für das von Tausenden von Opfern: Als Sechzehnjähriger zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt, durchlitt er nach einem gescheiterten Fluchtversuch das Konzentrationslager Buchenwald und wurde später in Peenemünde, Dora und Bergen-Belsen interniert.

Zum Zeitpunkt seiner Befreiung 1945 wog der inzwischen Neunzehnjährige gerade 39 Kilogramm. Bis 1950 leistete Boris Romantschenko in der DDR Dienst bei der Sowjetarmee. Zurück in der Heimat studierte er an der Bergbau-Akademie in Charkiw und arbeitete später als leitender Ingenieur. Am 17. März 2022 verstummte die wichtige Stimme des Buchenwald-Komitees, als eine russische Bombe das Wohnhaus von Boris Romantschenko am Stadtrand von Charkiw zerstörte.