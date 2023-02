Ein Ziegel des Terrassenbelags im fünften Stock des ehema­ligen F.A.Z.-Redaktionsgebäudes in der Hellerhofstraße ist für 14,50 Euro zu haben. Im Angebot sind aber auch die beiden gläsernen Aufzüge und die Aluminiumfassade des Verlagsgebäudes. Verkauft werden die Teile aus den Gebäuden, die im Frühjahr ab­gerissen werden, im Onlineshop des jungen Unternehmens Concular, das sich auf den Handel mit gebrauchten Baustoffen spezialisiert hat. „Zirkuläres Bau­en“, also die Wiederverwertung von Material aus abgebrochenen Gebäuden, ist ein großer Trend in der Baubranche, die nach Wegen sucht, klimafreundlicher zu werden.

Dass es dabei Nachholbedarf gibt, wurde kürzlich bei der Veranstaltung „Das Material der Stadt – Baustoff als Ressource“ der Frankfurter Stiftung Ur­ban Future Forum deutlich. 50 Prozent der weltweit abgebauten Rohstoffe würden für das Bauen verbraucht, sagte der Architekt Helmut Kleine-Kraneburg, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung. „Und 60 Prozent aller Abfallmassen stammen aus dem Gebäudesektor. Diese Zahlen gehen nicht zurück – ganz im Gegenteil.“ Wenn ein Gebäude abgerissen wird, müsse das Material wiederverwendet werden, forderte er.

Doch das ist gar nicht so einfach. Kleine-Kraneburg verweist auf die heute weit­verbreitete Wärmedämmung aus Styropor, die sich nicht in den Kreislauf zu­rückführen lasse und aufwendig entsorgt werden müsste. „Wir konstruieren falsch“, meint Dirk Hebel, Architektur-Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Beim Bau spiele es heute kaum eine Rolle, was später mit dem eingesetzten Material passiert. Häufig würden die Baustoffe so verklebt, dass sie kaum noch zu trennen seien. Deshalb liege die Wiederverwertungsquote bei weniger als ei­nem Prozent.

Pilotprojekt auf künftigem Schulgelände

Dabei könnte die gebaute Stadt seiner Ansicht nach ein „riesiges Rohstofflager“ sein. Hebel plädiert deshalb für Sortenreinheit beim Bau. Holz dürfe zum Beispiel nicht verleimt sein, um später einmal wieder ausgebaut und wiederverwendet werden zu können.

Das Baugewerbe steht dem Recycling-Gedanken positiv gegenüber – allein schon deshalb, weil es in Hessen immer schwieriger wird, Bauschutt zu deponieren. Thomas Reimann, Vizepräsident des Verbands baugewerblicher Unternehmer, klagt jedoch darüber, dass bei öf­fentlichen Ausschreibungen die Verwendung recycelter Baustoffe meist explizit ausgeschlossen sei.

Zumindest die Stadt Frankfurt will bei ihren Bauvorhaben den Einsatz wiederverwerten Materials ausprobieren – auch wenn es wirtschaftlich derzeit keinen Vorteil bringe, wie Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) sagt. Ein Pilotprojekt soll es jetzt beim Bauvorhaben auf dem ehemaligen Fiat-Areal in Griesheim ge­ben. Die Stadt hat das 2,7 Hektar große Grundstück 2020 gekauft, um dort zwei Schulen und eine Kita zu errichten. Die Bestandsgebäude sind mittlerweile abgerissen.

Recycling ist noch teurer

Übrig geblieben sind große Halden mit Bauschutt. Zwischen 3000 und 5000 Kubikmeter Material könnten nach Angaben Webers wiederverwertet werden – zum Beispiel um den Baugrund für die Neubauten zu stabilisieren. „Das ist ein großer Beitrag zur Nachhaltigkeit, da dadurch die in den Gebäuden enthaltene Graue Energie erhalten wird“, sagt We­ber. „Außerdem wird die Abfallmenge verringert, und es entfallen Transportwege.“ Was genau möglich ist, soll in einer Machbarkeitsstudie geklärt werden.

Laut Weber gibt es mehrere Hindernisse zu überwinden. „Leider ist der Einsatz von Recycling-Material derzeit nicht günstiger, sondern sogar etwas teurer als neue Baustoffe.“ Das liege auch daran, dass die Prozesse bisher nicht standardisiert sind. In jedem Einzelfall müsse die Güte des Materials analysiert werden. Hinzu kämen Kosten für die Trennung und Flächen für die La­gerung, die gerade in der Innenstadt knapp sind. „Volkswirtschaftlich und ökologisch gesehen ist die Wiederverwendung aber auf jeden Fall sinnvoll“, betont die Baudezernentin.

Auch Vorschriften erschweren das zirkuläre Bauen. „Ausgebaute Bauteile verlieren ihre Zulassung und können nicht ohne Weiteres wiederverwendet werden“, sagt Weber. Das habe zum Beispiel intakte Rolltore auf dem Fiat-Gelände be­troffen. „Auch unterscheiden sich Re­geln und Grenzwerte in den einzelnen Bundesländern. Es wäre gut, wenn das einheitlich geregelt würde.“

Die Baudezernentin greift die Forderung von Experten auf, die Wieder­verwertung von Baustoffen schon beim Bau selbst zu berücksichtigen. „Wir arbeiten darauf hin, das bei künftigen Ausschreibungen zu berücksichtigen“, sagt sie. „Un­ser Ziel ist es, den gesamten Le­benszyklus eines Gebäudes zu be­trachten.“