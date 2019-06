Lange hatte der Fall der sechs Frankfurter Polizisten, die sich in einem Chat rechtsextreme Inhalte zugeschickt haben sollen, vermeintlich geruht. Nun ist wieder Bewegung in die Ermittlungen gekommen, nachdem ein Frankfurter Polizist am Dienstagabend vorläufig festgenommen worden war. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem wegen des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke kein Tag vergeht, an dem nicht über rechtsextreme Gewalt gesprochen wird.

Helmut Schwan Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ob das eine mit dem anderen zu tun hat, ist noch nicht klar. Fest steht jedoch, dass es neue Drohschreiben gegeben hat, wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage bestätigte. Die Spur führt zu einem Beamten aus jener Chat-Gruppe, die im Dezember vergangenen Jahres öffentlich geworden ist und mutmaßlich im Zusammenhang mit mehreren Drohschreiben steht, die gegen die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz sowie gegen Institutionen gerichtet waren.