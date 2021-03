Mordverdacht : Raser nach tödlichem Unfall in Haft

Der SUV-Fahrer, der im November vergangenen Jahres im Frankfurter Ostend zwei Menschen erfasst und getötet hat, muss sich nun wegen Mordes verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte, ist gegen den 38 Jahre alte Mann Haftbefehl erlassen worden – wegen Mordes mit einem gemeingefährlichen Mittel, gefährlicher Körperverletzung und verbotener Kraftfahrzeugrennen.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wie Oberstaatsanwältin Nadja Niesen sagte, ist der Beschuldigte dringend verdächtig, am Nachmittag des 21. November 2020 „mit seinem mehr als 600 PS-starken SUV durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit und grob verkehrswidrige Fahrweise“ einen schweren Verkehrsunfall verursacht und dabei den Tod zweier Menschen sowie schwere Verletzungen bei einem dritten Opfer verursacht zu haben. Bei den Todesopfern handelte es sich, wie berichtet, um einen 27 Jahre alten Fahrradkurier und einen 61 Jahre alten Fußgänger, der mit seiner 31 Jahre alten Tochter unterwegs war. Die Frau erlitt neben einer Beckenfraktur mehrere potentiell lebensbedrohliche Verletzungen.

Beschuldigter leitete offenbar absichtlich „Drift“ ein

Die Staatsanwaltschaft, die gegen den Fahrer zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt hatte, sieht nun Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte den Unfall vorsätzlich verursacht hat, so Oberstaatsanwältin Niesen. So sei inzwischen belegt, dass sich der Fahrer ein Rennen mit einem weiteren Autofahrer geliefert habe. Der zweite Wagen fuhr den Angaben zufolge neben ihm. An zwei Ampeln habe der Beschuldigte jeweils stark beschleunigt. Als er in die Oskar-von-Miller-Straße eingebogen sei, soll er das Gaspedal „nahezu vollständig durchgedrückt und einen ,Drift‘ eingeleitet haben, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“. Durch dieses riskante Fahrverhalten habe er anderen Verkehrsteilnehmern offenbar „imponieren“ wollen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Die Ermittler stellten ebenfalls fest, dass der Achtunddreißigjährige schon vor Fahrtantritt ein für die Stabilisierung des SUV verantwortliches System manuell ausgeschaltet hat. Dies habe dazu geführt, dass das Heck seines Wagens ausgebrochen sei und dieser auf einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fahrradstreifen geschleudert wurde, wo er mit einer Geschwindigkeit von etwa 82 Kilometer in der Stunde den Kurierfahrer und die beiden Fußgänger erfasste.