Philosophieprofessor Forst : Der Goethe-Universität treu geblieben

Immer denkend, immer nachdenkend, so hat sich Jürgen Habermas einmal an seinen Lehrer Theodor W. Adorno erinnert. Ähnliches lässt sich auch bei Rainer Forst vermuten. Die Indizien jedenfalls sind erdrückend. Die enormen Bücher- und Manuskriptstapel aus dem Großraum politische Philosophie in seinem Büro, die Liste seiner Auszeichnungen und Aufgaben. Eine unvollständige Aufzählung: Der Professor für Politische Theorie und Philosophie ist Mitbegründer und Ko-Direktor des Forschungszentrums Normative Ordnungen an der Goethe-Universität. Er ist Direktor des Justitia Center for Advanced Studies und Ko-Sprecher einer vom Land Hessen geförderten Forschungsinitiative, die sich mit Vertrauensfragen befasst. Er ist beteiligt am nationalen Institut zur Erforschung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Achtundfünfzigjährige ist Träger des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises, Mitglied diverser Akademien. Man könnte gegenüber einem so ausgewiesen klugen Kopf ein wenig von dem verspüren, was in der Psychologie Schwellenangst genannt wird. Braucht man aber nicht.

Forst hat die bemerkenswerte Fähigkeit, das manchmal so sperrige Terrain der politischen Philosophie auch für ein Publikum außerhalb des Wissenschaftsbetriebs nicht nur gangbar, sondern spannend zu machen. Wie das gelingt – auch darüber denkt er nach. Genauso über Freiheit und Gerechtigkeit, über Toleranz und Teilhabe, über Rechte und Prinzipien. Und gelegentlich auch darüber, wie das nächste Heimspiel der Eintracht Frankfurt in den meist übervollen Terminkalender passt.