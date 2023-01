Fechenheimer Wald : Der „Tag X“ steht kurz bevor

Die Räumung des Protestcamps im Fechenheimer Wald in Frankfurt könnte in der nächsten Woche beginnen. In einem anonymen Bekennerschreiben brüsten sich militante Klimaaktivisten mit einem Angriff auf ein Autohaus.

Protest kurz vor der Räumung: An diesem Samstag soll in der Frankfurter Innenstadt noch einmal gegen die Rodung demonstriert werden. Bild: Frank Rumpenhorst

Ein Angriff auf ein Autohaus im Frankfurter Stadtteil Riederwald könnte im Zusammenhang mit der anstehenden Räumung des Protestcamps im Fechenheimer Wald stehen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter laut Polizei 14 neuwertige Fahrzeuge in der Außenanlage des Autohauses an der Straße Am Riederbruch beschädigt. Auch Teile der Glasfassade des Autohändlers wurden zerstört. Der Schaden liegt bei etwa 300.000 Euro.

Auf der Internetplattform Indymedia, die vor allem von linksradikalen Gruppen genutzt wird, findet sich ein anonymes Bekennerschreiben zu der Tat. Darin heißt es, der Angriff sei ein Zeichen der Solidarität mit den von Räumung bedrohten Besetzern im Fechenheimer Wald. Mit der Tat wolle man gegen die „unnötige kapitalistische Logik von individuellen Luxuskarren und unendlichen Autobahnen“ ein Zeichen setzen. Ob das Schreiben authentisch ist oder nicht, wird von der Frankfurter Polizei derzeit geprüft. Sie sucht auch nach Zeugen der nächtlichen Straftat.

Die Besetzer des Waldstücks, die gegen einen seit Jahrzehnten beschlossenen Bau eines Autobahntunnels kämpfen, haben sich zum Angriff auf das Autohaus bisher nicht geäußert. In ihrem Camp bereiteten sie sich auf die anstehende Räumung vor, den von ihnen sogenannten „Tag X“. Es halten sich dort nun wieder mehr Besetzer als um den Jahreswechsel auf, eine genaue Zahl wollen sie aber nicht nennen. Auf den Wegen ins Waldstück, in dem sie ihre Baumhäuser und Plattformen errichtet haben, sind inzwischen zusätzlich Hindernisse aus Holz aufgebaut worden. Dass sie die geplante Räumung nicht werden verhindern können, ist ihnen bewusst, sie wollen es der Polizei aber „so schwer wie möglich machen“.

Räumung frühestens am Donnerstag

Vieles deutet darauf hin, dass die Räumung frühestens am Donnerstag beginnt. Davor will die Frankfurter Polizei erst noch parlamentarische Beobachter und Journalisten über die Pläne für die Räumung informieren. Am Montag spricht die Polizei mit den Parlamentariern, am Mittwoch steht der Termin mit der Presse an. Eine „umfassende Kommunikation mit allen Akteuren“ sei ein wesentliches Element des Einsatzkonzepts.

Die Aufgabe von parlamentarischen Beobachtern ist es, bei Demonstrationen oder Blockadeaktionen das Vorgehen der Sicherheitskräfte zu dokumentieren und zu kontrollieren. In Konfliktsituationen versuchen sie, zwischen Aktivisten und Polizei zu vermitteln. Für die anstehende Räumung des Fechenheimer Waldes haben sich nicht nur Landtagsmitglieder, sondern auch viele Kommunalpolitiker aus der Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeiräten angekündigt. Wie lange es dauern wird, bis das Waldstück geräumt ist, lässt sich schwer einschätzen. Je heftiger sich die Aktivisten dagegen wehren, etwa indem sie sich an Bäume ketten, umso langwieriger dürfte die Räumung werden. Eine wochenlange Räumung wie im Dannenröder Forst dürfte allerdings nicht bevorstehen, da die Fläche, in der sich die Besetzer aufhalten, deutlich kleiner und überschaubarer ist als jene in dem nordhessischen Wald.

Vermutlich wird es ihnen auch nicht gelingen, viele Klimaschützer aus anderen Teilen Deutschlands nach Frankfurt zu locken: Aktuell konzentrieren sich die Aktionen der Klima-Protestbewegung ganz auf den nordrhein-westfälischen Ort Lützerath. Das Dorf soll für einen Braunkohle-Tagebau abgerissen werden. Auch wie stark die Unterstützung für die Aktivisten während der Räumung durch Frankfurter Initiativen, Verbände und Bürger ist, vermag im Augenblick niemand zu sagen. Erst dieser Tage rief ein Bündnis aus rund 250 Bürgern zu Protesten am Tag der Räumung auf. An diesem Samstag findet eine Demonstration zum Erhalt des Waldes statt, die mit einer Menschenkette auf dem Rathenauplatz in der Innenstadt enden soll.

Die Autobahn GmbH des Bundes hat inzwischen alle formalen Voraussetzungen erfüllt, um in den nächsten Tagen die Fällung von zunächst 2,2 Hektar Wald vorzubereiten. Vor einer Woche hatte die Gesellschaft, die inzwischen Besitzerin des Waldes ist, angekündigt, von diesem Freitag bis voraussichtlich zum 31. Januar die insgesamt zur Rodung vorgesehene Fläche von 2,7 Hektar Wald zu sperren. Damit wurde auch ein Benutzungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Von der Rodung werden zunächst 0,5 Hektar ausgespart, weil einzelne Flächen und Bäume als Habitat für den Heldbockkäfer geeignet sind.

Auch der von der Autobahn GmbH darüber hinaus beantragte Sicherungsbereich, der zusätzlich einen Waldstreifen von 90 Metern nördlich und südlich der Rodungsfläche umfasst, kann, obwohl er nicht im Besitz der Bundesgesellschaft ist, nun ebenfalls gesperrt werden. Die Untere Forstbehörde hat die Sperrung an diesem Freitag genehmigt. Die Bekanntgabe durch die Stadt Frankfurt wird umgehend folgen. Am Tag danach gilt das Betretungsverbot.

Die Polizei wird bei der Räumung Spezialkräfte, Höheninterventionsteams genannt, einsetzen. Dabei handelt es sich um speziell für solche Einsätze in Klettertechniken ausgebildete Beamte. „Die Sicherheit der Menschen im Waldstück hat für uns oberste Priorität“, sagt ein Polizeisprecher. Sollte die Räumung dadurch länger dauern, müsse man das in Kauf nehmen.