Räumung im Fechenheimer Wald : Polizei holt die Fahne der Besetzer ein

Über allen Wipfeln: SEK-Beamte seilen sich ab, während ein Besetzer auf den Fahnenmast des Baumhauses geklettert ist und an einem Spannseil in eine andere Baumkrone fliehen will. Bild: Lucas Bäuml

Die Räumung und die Rodung eines Teils des Fechenheimer Waldes im Osten Frankfurts geht auch an diesem Freitag weiter. Die Autobahn 66 bleibt deshalb zwischen den Anschlussstellen Bergen-Enkheim und Maintal-Dörnigheim ge­sperrt. Mindestens fünf Umweltaktivisten hielten sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend noch in dem Waldstück auf. Im Laufe des Tages hatte die Polizei Höheninterventionsteams und Kräne eingesetzt, um sieben auf Bäumen hockende Demonstranten sicher auf den Boden zu bringen, unbesetzte Baumhäuser und Hütten wurden abgerissen. Ein 2,7 Hektar großer Teil des Fechenheimer Waldes soll gerodet werden, damit eine Verbindung zwischen den Autobahnen 66 und 661 gebaut werden kann.

Der zweite Tag der Räumung verläuft ebenso wie der erste: friedlich, ohne ge­waltsame Auseinandersetzungen zwischen Klimaaktivisten und Polizei. Während die meisten Besetzer schon am Mittwoch der Aufforderung nachgekommen waren, den Wald zu verlassen, haben an­dere, vermutlich um die zehn, die Nacht in den verbliebenen Baumhäusern verbracht. Sie wollen die Rodung und As­phaltierung des Areals aufhalten. Es geht ihnen vor allem darum, ein Zeichen des Widerstands zu setzen, denn der Kampf ist im Grunde aussichtslos: Schon seit Tagesanbruch fräsen sich die Bau- und Fällmaschinen von den Rändern in die geräumten Teile des Waldstücks hinein.

Baumhaus in 40 Meter Höhe

Um zehn Uhr beginnt der Angriff der Polizei auf die höchste und symbolträchtigste Konstruktion der Waldbesetzer. Der „Highpod“ ist ein Baumhaus, das in der Krone einer mächtigen Eiche ruht und von dem ein dicker Fahnenmast noch einmal weiter nach oben führt. An der Spitze des Masts, in einer Höhe von knapp 40 Metern, flattern die Regen­bogenflagge und die Fahne der Antifa im Wind. So hoch lässt sich kein Hubwagen ausfahren. Deshalb hat die Autobahn GmbH, die das Waldstück für den Autobahnbau roden will, einen gigantischen Autokran besorgt. Bis auf 78 Meter lässt sich dessen Ausleger ausfahren.

Die Räumung der Eiche, auf der der „Highpod“ installiert ist, ist der heikelste Teil des Polizeieinsatzes. Die Spezialkräfte des Höheninterventionsteams müssen die Besetzer von ganz oben sicher zu Boden bringen. Auch die Eiche muss geschützt werden, denn sie gehört zu den sogenannten Käferbäumen, auf deren Stamm ein rotes K aufgesprüht ist. In der Rinde dieser alten Eichen könnte der Heldbockkäfer nisten. Die Rodung des Waldstücks ist nur unter der Auflage erlaubt, dass die K-Bäume stehen bleiben, während um sie herum die Autobahntrasse hin zum in Bau be­findlichen Riederwaldtunnel entsteht. Im Spätherbst dieses Jahres sollen die ge­schlüpften Heldbockkäfer dann von den Bäumen geholt und umgesiedelt werden.

Aus diesen Gründen kommt bei der Räumung der Autokran zum Einsatz. An einer Kette werden vier Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos in die Höhe ge­zogen. Die Besetzer wissen, was auf sie zukommt: Einer klettert am Mast hoch bis zu den Fahnen. Etwas unterhalb sind in mehrere Richtungen Seile angebracht, die in die benachbarten Baumkronen führen. Schon am Mittwoch waren die Aktivisten auf solchen Verspannungen vor den Polizei-Kletterern geflüchtet. Die Polizei kann die Seile nicht einfach kappen, weil Konstruktionen sonst einstürzen und Menschen in die Tiefe fallen könnten.