Räumung im Fechenheimer Wald : Gefährliche Kletterpartie in den Baumkronen

Indem sie sich an Seilen entlanghangeln, versuchen die Besetzer im Fechenheimer Wald, die Räumung aufzuhalten. Doch schon am Vormittag fallen die ersten Eichen für das umstrittene Autobahnprojekt.

Um kurz nach neun Uhr am Mittwochmorgen versammeln sich die Journalisten um einen Holzstamm, auf dem in wohl fünf Meter Höhe eine kleine Plattform angebracht ist. Darauf sitzt ein Aktivist, der sich „ein Mensch aus dem Wald“ nennt. Er spricht davon, wie viele Menschen Jahr für Jahr im Straßenverkehr den Tod finden, von einem „mörderischen System, dem wir uns in den Weg stellen“, und ruft laut: „Da wollen wir einfach nicht mehr mitmachen.“

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



„Monopod“ wird solch ein Holzkonstrukt genannt, auf dem der Aktivist hockt. Angeseilt oder gesichert ist er nicht. Beinahe vier Stunden ist es nun her, seit der Mann sich in der Dunkelheit von einem Baumhaus auf die Plattform abgeseilt hat. „Wenn die Seile, die diesen Monopod sichern, gekappt werden, dann stürze auch ich ab“, sagt der „Mensch aus dem Wald“. Wie lange er bleiben wird, will einer der Reporter wissen. „So lange, bis es nicht mehr geht, bis die Polizei mich räumt, denn freiwillig gehen wir hier nicht.“ Und was will er tun, wenn das Stückchen Wald, in dem er und seine Mitstreiter sich verschanzt haben, in dem sie Baumhäuser und Plattformen gebaut und Seile zwischen den Konstruktionen und Bäumen gespannt haben, geräumt und gerodet ist? Wird dann der nächste Wald besetzt? „Ja, der Widerstand wird weitergehen, wir werden nicht aufgeben“, sagt er. „Unsere ganze Existenz steht auf dem Spiel.“