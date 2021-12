Radikalisierung der Querdenker : „Wir sind schon im Krieg“

Als am Samstag „Querdenker“ und Impfgegner durch die Innenstadt ziehen wollten, lief an ihrer Spitze Thorsten Schulte. Der Bestsellerautor und frühere Investmentbanker ist eines der bekanntesten Gesichter der Bewegung. Der Protestzug, den er anführte, wurde schon nach wenigen Metern gestoppt, weil die Teilnehmer sich nicht an die Auflagen, die angeordnet waren, hielten. Ein Großteil der Demonstranten trug keine Masken über Mund und Nase, statt mit Abstand marschierten sie dicht nebenein­ander. Die Polizei griff ohne Zögern ein, löste die Demonstration auf und drängte die Protestierer zurück. Kurz gesagt: Sie setzte geltendes Recht durch.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Thorsten Schulte sieht das völlig anders. Er ist empört. Für ihn stellt der Polizeieinsatz „ein Novum in der durch Politiker gesteuerten Wahrheitsbekämpfung“ dar. So schreibt er es in seinem Telegram-Kanal, den mehr als 45.000 User abonniert haben. Wenn man – als jemand, der am Samstag selbst dabei war – Schultes Beschreibung der Ereignisse liest, wirkt es so, als wäre er an einem völlig anderen Ort gewesen. Denn nicht „Tausende“, wie er es behauptet, waren dort versammelt, sondern zwischen 500 und 700 Personen.