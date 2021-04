Kurz vor Beginn : Veranstalter sagt „Querdenker-Versammlung“ ab

Die Kundgebung gegen die Corona-Politik am Frankfurter Rebstockpark ist am frühen Sonntagnachmittag kurz vor dem geplanten Beginn abgesagt worden. Die Veranstalter zogen ihre Anmeldung zurück, wie die Polizei mit Lautsprechern mitteilte. Damit sei die Veranstaltung abgesagt.

Die für 14 Uhr geplante Veranstaltung unter dem Motto „Wie viel kann man Euch noch glauben? Medienkritik und Kulturerhalt“ hatte ursprünglich auf der Bertramswiese neben dem Hessischen Rundfunk stattfinden sollen. Das städtische Ordnungsamt untersagte jedoch mit Blick auf zum Teil gewaltsame Übergriffe von Teilnehmern der Demonstrationen in Kassel und Stuttgart diesen Versammlungsort und den anschließenden Zug zur Konstablerwache.

Außerdem legte sie den Teilnehmern auf, die Maskenpflicht und das Abstandsgebot streng zu beachten. Die Versuche einzelner Personen, die Bertramswiese dennoch zu betreten, hatte die Polizei schon am Vormittag unterbunden. Auch aktuell sollen immer wieder einzelne Versammlungsteilnehmer sich auf den Weg zu dem ursprünglich angemeldeten Versammlungsort machen.

Laut Polizei sei aber nicht eindeutig zuzuordnen, ob es sich dabei um einfache „Spaziergänger“ oder tatsächlich um „Versammlungsteilnehmer“ handelt. In der gesamten Innenstadt, besonders am Hauptbahnhof, wo viele der „Querdenker" erwartet wurden, ist die Polizei mit vielen Einsatzkräften vertreten. Auch im Rebstockpark warteten die Einsatzkräfte schon mit einem Großaufgebot auf die Versammlungsteilnehmer, die angekündigt hatten, aus ganz Deutschland anreisen zu wollen.

Kaum Demonstranten

Bislang sind kaum Demonstranten im Rebstockpark erschienen. Eine kleine Gruppe von fünf Aktivisten trat in weißen Schutzanzügen mit einem Holzkreuz auf. Sie sagten vor mehreren Fernsehkameras, sie leugneten nicht, dass es die Krankheit Covid-19 gebe. Die Vorsichtsmaßnahmen dagegen seien aber unverhältnismäßig. Die Demonstranten bestritten eine Übersterblichkeit durch die Lungenkrankheit. Den Menschen werde die Freiheit genommen. Den Medien warfen die Aktivisten vor: „Es ist so, dass immer mit Halbwahrheiten gearbeitet wird.“ Die Berichterstattung über die Lage in anderen Ländern sei nicht korrekt. Kritiker der Corona-Politik würden nicht in Talkshows einladen.

Zu der Versammlung hatte die Gruppe „Kultur steht auf“ aufgerufen, hinter der die Schriftstellerin und Werbeagentin Celine von Knobelsdorff aus Süddeutschland steht, die auch psychologische Beratung anbietet.

Die Polizei hat vor dem Hessischen Rundfunk am Sonntagmittag einige Demonstranten angetroffen und abgewiesen, wie ein Sprecher dieser Zeitung sagte. Nach den Erfahrungen mit Demonstrationen von „Querdenkern“ und anderen Kritikern der Corona-Maßnahmen in anderen Städten sei die Polizei „auf alles vorbereitet“. Der von den Veranstaltern geplante Demonstrationszug zur Konstablerwache in der Innenstadt wurde von der Stadt verboten. Die Polizei war schon in der Mittagszeit in der Innenstadt präsent, zum Beispiel vor der Alten Oper, an der Paulskirche und entlang der Mainzer Landstraße.

Die Stadt als Versammlungsbehörde hatte die Verlegung in den Rebstockpark mit dem Schutz der Gesundheit wegen dem Ansteckungsrisiko gerechtfertigt. Nach Angaben der Stadt hatten „Querdenker“-Gruppen aus ganz Deutschland für die Kundgebung geworben. Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU), zu Zustände wie bei den Demonstrationen in Stuttgart und Kassel mit Verstößen gegen Auflagen dürfe es in Frankfurt nicht kommen.