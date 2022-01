Inszenierung als Opfer : Historische Vergleiche der „Querdenker“ sind anmaßend

Die Proteste haben sich gewandelt: Statt auf Großdemonstrationen in den Metropolen setzen die „Querdenker“ und Impfgegner nun auf spontane, oft unangemeldete Protest­züge, die sich weit übers Land verteilen. „Spaziergänge“ nennen sie ihre Aufmärsche. Das klingt harmlos und unverfänglich, doch gehetzt und wirres Gedankengut geteilt wird dort trotzdem. Und wieder sind viele Rechtsextreme dabei, etwa in Wetzlar, wo sich Vertreter der hessischen NPD und Anhänger der radikalen Kleinpartei III. Weg unter die Protestierenden mischten. Die Liste der Orte, an denen sich „Spaziergänger“ versammeln, wird von Woche zu Woche länger. Die Proteste verlagern sich immer mehr in die Provinz.

Dass die „Spaziergänger“ meist an einem Montag marschieren, ist kein Zufall, sondern ganz bewusst so gewählt. Sie stellen sich damit in die Tradition der DDR-Opposition. Und wie damals, im Herbst 1989, hört man bei ihren Aufmärschen nun auch wieder die Parole „Wir sind das Volk“. Sie wollen damit sagen: Auch wir leiden, wie früher die Bevölkerung der DDR, unter einem Unrechtsstaat. Sie behaupten: Auch wir leben in einer Diktatur, in der „Corona-Diktatur“.

In den Parlamenten wird gestritten

Diese Behauptung ist so falsch wie anmaßend. Sie verkennt, dass der Rechtsstaat trotz aller Unfreiheiten, die die Pandemiebekämpfung erfordert, alles andere als in Gefahr ist. Sie verkennt, dass über die Maßnahmen, die im Kampf gegen das Virus eingesetzt werden, lautstark gestritten werden kann und wird, in den Parlamenten, in den Medien, in den Familien. Ein Beispiel: Innerhalb der Ampelkoalition gibt es zahlreiche Gegner einer Impfpflicht, vor allem unter den Liberalen, über das Thema wird auch in der Regierung sehr kontrovers debattiert. In einem totalitären Regime wäre das undenkbar.

Das Faible der „Querdenker“ für schiefe historische Vergleiche ist verstörend. Mal setzen sie sich mit verfolgten Juden gleich, mal vergleichen sie ihre Märsche mit dem Widerstand der Weißen Rose. Damit verhöhnen sie auch die Menschen, die tatsächlich unter einem Unrechtsregime leiden und sich dagegen wehren. Mit dem Mut etwa der Frauen in Kabul, die es noch immer wagen, gegen die Taliban auf die Straße zu ziehen, hat der Protest der „Querdenker“ rein gar nichts gemein.