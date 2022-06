Querdenker und Impfgegner : Der Spuk ist nicht vorbei

Aktualisiert am

Keine Impfpflicht, so gut wie keine Einschränkungen mehr: Der „Querdenker“-Bewegung ist ihr Thema abhandengekommen. Ihr harter Kern protestiert trotzdem immer weiter. Warum finden die Empörten keinen Weg zurück in die Gesellschaft?

Es geht dem Redner nicht um Kritik, es geht ihm um eine Generalabrechnung. Die freie Presse in Deutschland? „Die gibt es nicht, die ist nur noch ein Gerücht“, sagt der Mann, der auf einen Autoanhänger geklettert ist, das Mikrofon in der Hand. Aus einem einzigen Grund hätten die Zeitungen überhaupt überlebt, sonst wären sie längst Geschichte: „Weil Bill Gates sie mit seinen Anzeigen am Leben hält.“

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Und auch das Grundgesetz, so der Redner, ein kräftiger Typ, dessen sanfte Stimme plötzlich laut und wütend klingt, ist „tot“ und „nicht mehr gültig“. Schon vor einem Jahr habe das Bundesverfassungsgericht das sogar von sich aus bestätigt. Eine Quelle dafür nennt der Mann nicht, es fragt ihn auch niemand danach. Und es widerspricht auch niemand, wenn er die Demokratie als gescheitert beschreibt. Stattdessen bekommt er Applaus und Zuspruch.