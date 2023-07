Eine Regenbogenfahne an einem Rucksack, so klein wie eine Anstecknadel – mehr braucht es in dieser Nacht nicht, damit die Gewalt eskaliert. Es ist Anfang Juli 2022, Manuel Irlbeck ist mit einem Freund im Frankfurter Regenbogenviertel unterwegs. In der Elefantengasse bleiben die beiden stehen, um zu überlegen, wie der Abend weitergehen soll. Irlbeck legt einen Arm um die Schulter seines Begleiters, an dessen Turnbeutel der Regenbogen-Anstecker befestigt ist. Plötzlich nähert sich ein Mann von hinten und schlägt dem Freund in die Rippen, so heftig, dass er fast zu Boden fällt. Irlbeck fragt, was das solle, der Angreifer ruft: „Wollt ihr Schwuchteln jetzt eine Diskussion mit mir anfangen?“

Es folgt ein Wortwechsel, in dessen Verlauf der Freund irgendwann nach der Wachpolizei vor dem ukrainischen Konsulat in der Nähe ruft. Irlbeck sieht die Beamten aus dem Augenwinkel und dreht seinen Kopf leicht in ihre Richtung, da schlägt der Angreifer mit voller Wucht in sein Gesicht. Wie sich später herausstellt, muss er dabei einen spitzen, metallischen Gegenstand benutzt haben. Ob es ein angespitzter Schlagring, ein Schlüssel oder etwas anderes war, kann nicht festgestellt werden. Irlbeck wird sofort ohnmächtig und wacht später mit einer blutenden Wunde und einem gebrochenen Kiefer auf. Der Täter kann kurz darauf gefasst werden. Einer der Polizisten hatte ihn mehrere Kilometer weit durch Frankfurt verfolgt.