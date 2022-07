Angriffe in Frankfurt : Queere Szene fürchtet weitere Übergriffe

Nach mehreren queerfeindlichen Attacken in den letzten Wochen wird in Frankfurt darüber diskutiert, wie diese besser zu verhindern sind. Bild: dpa

In anderem Zusammenhang würde man von sachkundigen Bürgern sprechen, mit denen sich die Frankfurter CDU-Fraktion für den Dienstagvormittag am Klaus-Mann-Platz gegenüber dem Eldorado-Kino verabredet hat. Treffpunkt ist der Regenbogenkreisel, der vor einigen Jahren erstmals zu einem Christopher Street Day aufgemalt und gerade aufgefrischt worden ist. Die Versammlung ist geradezu repräsentativ: eine Dragqueen, zwei Transpersonen, homosexuelle Männer und Frauen. Was sie zu unfreiwilligen Experten macht, sind die Anfeindungen, von denen alle erzählen können. Böse Sprüche im Alltag, Hasskommentare im Netz und in jüngster Zeit körperliche Angriffe, die sie nicht mehr hinnehmen wollen.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Manuel Irlbeck hat seine Geschichte in den städtischen Ausschüssen erzählt. Vor knapp zwei Wochen wurde er mit seinem Begleiter an der Ecke von Elefantengasse und Vilbeler Straße von einem Unbekannten angegriffen. „Nur, weil er einen Regenbogen-Sticker am Rucksack hat“, sagt der Sechsundzwanzigjährige. Irlbeck wacht mit einer tiefen Wunde und gebrochenem Kiefer im Krankenwagen auf. „Der Arzt hat gesagt, der Täter muss einen angespitzten Schlagring benutzt haben.“

Erst eine homophobe Beleidigung, dann Ohrfeigen

Viele finden, die Lage habe sich zum Schlechteren verändert. „Vor zehn Jahren sind wir als Dragqueens nachts um die Ecken gezogen“, sagt Electra Pain, mit knallgelber Perücke und flatternd-rosa Kleid an diesem Vormittag die auffälligste Erscheinung. Anfang März hat ihr ein Mann an der Konstablerwache, wo sie einige Worte mit einer Gruppe junger Leute wechselte, unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht. „Inzwischen lasse ich mich überall hinfahren.“

Josef Bonn vom Landesvorstand der Lesben und Schwulen in der Union bezieht die Veränderungen auch auf das Viertel. „Hier war früher eine Schwulenkneipe, dort eine Gay-Sauna, an der Berliner Straße eine Bar.“ Juliane Konchakovskaya, die selbst als Türsteherin arbeitet, sieht in einem vor einiger Zeit eröffneten Club ein weiteres Problem. „Er zieht ein anderes, queerfeindliches Publikum an.“

Den offenen Dialog suchen

Erst am vergangenen Samstag hat es Markus Burkhardt getroffen, der in der Nähe mit seinem Begleiter unterwegs war. Aus einer kleinen Gruppe heraus gab es von einem Mann erst eine homophobe Beleidigung, dann Ohrfeigen. Burkhardt versuchte mithilfe von Polizisten, über die Begleiterinnen an den Namen des Täters zu kommen. Die Erfahrungen mit der Polizei seien gemischt, sagt er. Sein Freund, der sich in Frankfurt nicht auskennt, konnte dem Beamten am Notruf nur den Regenbogenkreisel als Ort nennen. „Der Polizist hat gesagt, wir brauchen eine Straße, und irgendwann aufgelegt.“

Mehr zum Thema 1/

„Ekelhaft“ nennt der CDU-Fraktionsvorsitzende Nils Kößler die queerfeindlichen Angriffe. „Niemand darf sich in Frankfurt als Freiwild fühlen.“ Er nimmt die Forderungen aus der Runde auf: „Mehr Kameras, beleuchtete Seitenstraßen, mehr Polizei“, sagt Electra Pain. Abgesehen von der akuten Polizeiarbeit, müsse man einen offenen Dialog suchen, regt Annette Kühn an, die sich für den Christopher Street Day und im Bündnis Akzeptanz und Vielfalt engagiert. „Die Leute haben so lange Angst vor queeren Menschen, bis sie sie kennenlernen.“