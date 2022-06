Rivalisierende Gruppen : Schüsse im Milieu

Aktualisiert am

Mit acht Autos fuhren mehr als 30 Männern im Januar 2021 in der Frankfurter Innenstadt vor und schoss um sich. Ihr Ziel: Personen vor dem Kiosk einer deutsch-türkischen Großfamilie. Nun hat der Prozess begonnen.

Es dauert lange, bis alle Angeklagten im Saal sind. Jeder der sechs Männer, die in der Untersuchungshaft getrennt sind, damit sie nicht kommunizieren, wird von einem anderen Wachtmeister hereingebracht. Dazwischen liegen jedes Mal ein paar Minuten. Ein Angeklagter trägt Maske, ein zweiter hält sich einen Ordner vor das Gesicht, andere scheren sich nicht um die Kameras, sondern marschieren mit breiter Brust Richtung Anklagebank. Als alle da sind, ist es voll: Sechs Angeklagte mit je einem Pflicht- und einem Wahlverteidiger, wobei einer fehlt, darunter einige der renommiertesten Rechtsanwälte der Region. Acht Wachtmeister, drei Richter und zwei Schöffen, ein Ergänzungsrichter, eine Ergänzungsschöffin, zwei Staatsanwälte.

Rund um das Frankfurter Landgericht sichern viele Polizisten den Prozess ab. Weil die Lage als gefährlich eingeschätzt wird, hat der Vorsitzende Richter verfügt, dass niemand das Handy mit in den Saal nehmen darf, auch die Journalisten nicht. Ausweise werden kopiert, Taschen eingesperrt, dann wird jeder durchsucht. Er bedauere, dass es so sein müsse, sagt der Richter, aber es gehe um die Sicherheit. Er hoffe, dass man all das bei einem friedlichen Verlauf des Verfahrens lockern könne. Einen „angenehmen und lockeren Umgang“ wünsche er sich dafür, eine „ruhige und sachliche Verhandlungsführung“. Ob sein Wunsch erfüllt wird, wird sich zeigen.