Prozess um sexuelle Nötigung : Hat sie sich den Übergriff ausgedacht?

Aktualisiert am

In Frankfurt steht ein ehemaliger Pfleger vor Gericht, der eine schwer behinderte Frau sexuell genötigt haben soll. Rasch zeigt sich, dass die Sache komplizierter ist, als es in der Anklageschrift dargestellt ist.

Am Ende wird das Amtsgericht urteilen müssen: Wie der Prozess ausgeht, ist unklar. Bild: Picture Alliance

Es gibt Prozesse, die die Verfahrensbeteiligten am Ende eines Verhandlungstages mit mehr Fragen als Antworten zurücklassen. Der Fall, der an diesem Tag vor dem Frankfurter Amtsgericht verhandelt wird, scheint zunächst klar, doch rasch stellt sich heraus, dass die Wahrheitsfindung komplizierter ist als angenommen.

Die Vorwürfe der Anklage wiegen schwer: Ein 51 Jahre alter ehemaliger Pfleger soll im September 2022 eine körperlich schwer behinderte, pflegebedürftige Frau sexuell genötigt haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er die Neunundfünfzigjährige zunächst routinemäßig entkleidet, um ihr den Schlafanzug anzuziehen. Als die Frau mit heruntergelassener Hose an ihrem Bett stand, habe er von hinten sein Geschlechtsteil an sie gedrückt. Als die Frau gesagt habe, dass sie das nicht wolle, habe er sie angezogen, aufs Bett gesetzt und sie mit heruntergelassener Hose gebeten, seinen Penis zu berühren. Sie habe dies abermals abgelehnt. Der Mann habe daraufhin gesagt „dann muss ich jetzt leiden“, die Frau ins Bett gelegt und die Wohnung verlassen.

Angeklagter ist “einfach nur sprachlos“

Der Angeklagte weist die Vorwürfe in seiner Einlassung vor Gericht zurück. Er habe sich immer gut mit der Frau verstanden und sei „einfach nur sprachlos“. Der Richter erteilt ihm den rechtlichen Hinweis, dass in dem Strafbefehl, den der Angeklagte zuvor erhalten hatte, zwar eine Bewährungsstrafe von einem Jahr angesetzt sei. Dieses Strafmaß beinhalte jedoch, dass die Vorwürfe eingeräumt werden und die schwer behinderte Frau nicht aussagen muss. Sollte das Gericht nun die Geschädigte anhören müssen, drohe ihm im Fall einer Verurteilung „eine Freiheitsstrafe deutlich über einem Jahr“.

Doch schnell geht es in diesem Prozess dann um die Frage der Glaubwürdigkeit der pflegebedürftigen Frau und darum, wer in dieser Sache das tatsächliche Opfer ist: Hat sie sich alles nur ausgedacht? Ist die Situation ein großes Missverständnis? Oder ist der Pfleger doch übergriffig geworden?

Das Pflegeprotokoll fehlt

Die ersten Zweifel des Richters werden schon bei der Aussage der Geschädigten deutlich: Sie sagt, sie habe keine Erektion beim Angeklagten gespürt, sei sich aber sicher, dass er mit seinem Geschlechtsteil eindringen wollte, weil sie Feuchtigkeit bemerkt habe. Doch: Wie hätte das funktionieren sollen? Und welche Rückschlüsse lässt Feuchtigkeit zu? Diese Fragen des Richters kann die Zeugin nicht beantworten.

Wie der Angeklagte zuvor in seiner Einlassung schildert, musste er die Frau auch häufiger an intimen Stellen eincremen. Ob er dies auch an dem mutmaßlichen Tattag gemacht habe, wisse er aber nicht mehr. Die Zeugin wiederum verneint dies auch auf mehrfache Nachfrage der Verfahrensbeteiligten. Aufschluss darüber könnte das Pflegeprotokoll von diesem Tag geben. Das liegt dem Gericht allerdings nicht vor.

Mehr zum Thema 1/

Vor allem die Aussage der stellvertretenden Pflegeleitung wirft danach neue Fragen auf. Sie sagt, die Frau habe zwei Jahre zuvor bereits ähnliche Vorwürfe gegen einen anderen Pfleger erhoben. Das habe sie von ihrem Kollegen erfahren, da sie selbst zu der Zeit noch nicht für den Pflegedienst gearbeitet habe. Der Richter wirkt fassungslos: „Sind Sie dem nicht nachgegangen? Nicht, dass sie in zwei Jahren wieder das Gleiche behauptet. Da müssen Sie doch als Pflegeleitung nachhaken.“

Der Prozess wird fortgesetzt. Am kommenden Verhandlungstag sollen Zeugen gehört werden, die zu den Vorwürfen gegen den anderen Pfleger aussagen können. Außerdem hat das Gericht für diesen Termin das Pflegeprotokoll vom Tag der Tat angefordert.