Prozess gegen Vater : Liebender Papa oder brutaler Egoist

Es ist eine schaurige Anklage, die die Staatsanwältin vorträgt. Mehrmals kommt darin ein Satz vor: „Der Angeklagte wollte den Embryo zum Absterben bringen.“ Mit den Fäusten habe er seiner schwangeren Frau ins Gesicht geschlagen und ihr noch in den Bauch getreten, als sie bewusstlos auf dem Küchenboden lag. „Er lehnte das Kind ab.“ Später, die Frau sei im Krankenhaus gewesen und habe von ihrer Frauenärztin ein Ultraschall-Bild bekommen, habe er ihr, statt angesichts des Bildes einzulenken, sein Knie auf ihren Unterleib gesetzt und fest in die Gebärmutter gedrückt. „Hättest du auf mich gehört, würde es dir besser gehen“, habe er gesagt und die Arme der sich wehrenden Frau festgehalten.

Das Kind kam schließlich gesund auf die Welt. Doch jetzt, gut fünf Jahre später, stehen sich die Eltern im Amtsgericht gegenüber. Die Familienverfahren sind abgeschlossen, das Sorgerecht ist geteilt, jedes zweite Wochenende ist das Kind beim Vater – ohne Übernachten. Doch der Strafprozess gegen ihn beginnt erst. Eigentlich soll alles an einem Tag zu Ende verhandelt werden. Aber schnell ist klar, dass daraus nichts wird. Hat der Vater wirklich versucht, eine Fehlgeburt zu provozieren? Hat er auch nach der Geburt, wie es in der Anklageschrift heißt, die Mutter mit Schlägen, Würgen und Ohrfeigen mal­trätiert, einmal auch das Kind geschlagen, bis die Frau schließlich nach gut vier Jahren Ehe in ein Frauenhaus flüchtete?

Abtreibung als etwas Verwerfliches

Nein, sagt der 28 Jahre alte Bankkaufmann: „Das entspricht nicht im Ansatz meinen Moralvorstellungen.“ Streit habe es oft und intensiv gegeben, meist sei es um die Familien der beiden gegangen. Die Aggressionen seien aber von seiner Frau ausgegangen. Sie habe ihn angegriffen, sei plötzlich auf ihn gesprungen. Er habe sie weggestoßen, und sie sei unglücklich gefallen. Und die Sache mit dem Knie im Unterleib? „Das ist doch verrückt.“ Ja, die ungeplante Schwangerschaft sei schwer für ihn gewesen. Jung sei er gewesen, die Ausbildung habe bevorgestanden, und mit der Verantwortung habe er erst fertigwerden müssen. Aber abtreiben? Nein, schon in der Schule im Ethik-Unterricht habe er die Meinung vertreten, dass Abtreibung etwas Verwerfliches sei. „Wer Geschlechtsverkehr haben will, muss auch mit den Folgen klarkommen.“ Die Schläge, die Ohrfeigen, das Würgen, die Gewalt gegen das Kind: alles erfunden oder verdreht von seiner Frau, um im Familienverfahren zu gewinnen.

Als die Frau vom Gericht befragt wird, stellt sie die Ehe genau umgekehrt dar. Glücklich sei sie gewesen, bis zur Schwangerschaft. Dann hätten zunehmend Gewalt und Demütigungen ihren Alltag bestimmt. Den kleinen Waffenschein habe ihr Mann beantragt und gedroht, was er ihr antun werde, falls sie gehe. „Er hat gesagt, er darf das, weil er mein Mann ist.“ Nach der Geburt habe er sie spüren lassen, „dass ich abhängig bin und unter ihm stehe. Ich wurde kontrolliert und überwacht.“

Sie habe dennoch Hoffnung gehabt, sich an das Leben in Angst gewöhnt und sich gefügt. Im letzten Ehejahr habe er ihr die Handys weggenommen und daneben gesessen, wenn sie telefoniert habe, auch habe er Nachrichten in ihrem Namen geschrieben. Der Vorsitzende Richter will wissen, warum sie niemandem etwas erzählt habe. „Bei uns Marokkanern ist es eine Schande, wenn eine Frau sich trennen will.“

Am nächsten Verhandlungstag sollen zusätzliche Zeugen kommen und weitere Beweismittel eingeführt werden.