Zeugin im NSU 2.0-Prozess : Wie Seda Basay-Yildiz um das Leben ihrer Tochter fürchtete

Der Angeklagte am 21. Februar in Frankfurt vor Gericht. Bild: AFP

Der Verhandlungstag ist weit fortgeschritten, als der psychiatrische Sach­verständige Seda Basay-Yildiz eine Frage stellt. „Wie ist Ihre seelische Verfassung heutzutage?“ Die Zeugin schweigt, es vergeht Sekunde um Sekunde. Dann sagt sie: „Ich kann damit umgehen.“ Viele Fragen hat die Frankfurter Rechtsanwältin da schon beantwortet, hat sich die Grausamkeiten, übelsten Beleidigungen und schwersten Drohungen noch einmal angehört, die der Verfasser der „NSU 2.0“-Drohschreiben ihr geschickt hat. Sie hat angehört, dass ihre Tochter, damals etwa zwei Jahre alt, geschlachtet werden solle, dass ihre Mutter eine „Kopftuch­putze“ und ihr Vater ein „seniler Pa­triarch“ sei, dass sie selbst „Angehörige einer minderwertigen Rasse mit deutschem Pass“ sei und die Quittung noch kommen werde.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

„Ruhm und Ehre der Waffen-SS“, stand in manchen Schreiben, dass Blut fließen werde und sie Deutschland verlassen solle, so lange sie noch könne. Und dann die Mordaufrufe im Netz, wo Geld für den Schützen gesammelt wurde und ein andermal, im Darknet, Geburtsdatum und Adresse standen. „Dass Leute mich töten wollen, kommt öfter vor“, sagt Basay-Yildiz, „aber nicht, dass sie meine Adresse haben.“

Es ist Tag drei des Prozesses um die „NSU 2.0“-Drohschreiben im Frankfurter Landgericht. Die 17. Große Strafkammer hat für diesen Tag die ersten Empfänger der Nachrichten geladen, Basay-Yildiz und den Bonner Rechtsanwalt Mehmet Daima­güler. 24 Opfer gibt es insgesamt. Der Angeklagte Alexander M. ist zum ersten Mal nicht in der neongelb-grauen Anstaltskleidung erschienen, aber mit derselben rüden Art wie sonst auch. Er ruft dazwischen, wenn er nicht dran ist, will diskutieren, wo es nicht vorgesehen ist, und handelt sich den nächsten Eintrag ins Protokoll ein.

„Meine Existenz als solche ist das Thema“

„Der spinnt doch“, steht da nun fast wortgleich zum vorigen Verhandlungstag, nur sagt M. das diesmal nicht über eine Vertreterin der Nebenklage, sondern über den Zeugen Daimagüler, dem er ein Drohschreiben geschickt haben soll. Der Rechtsanwalt, der genau wie Basay-Yildiz Opfer im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München vertreten hatte, hatte von den vielen beleidigenden Schreiben erzählt, die er in seinem Leben schon bekommen ha­be. „Es geht nicht darum, was ich tue oder sage, meine Existenz als solche ist das Thema.“ Und hatte über die Verfasser gesagt: „Ich glaube, dass das zu guten Teilen kleine, feige Würstchen sind.“ Der Angeklagte, sagte der Zeuge etwas später, sei für ihn „komplett bedeutungslos“. Da rief M. dazwischen, er wolle Strafanzeige wegen Beleidigung erstatten.

Später, als Basay-Yildiz auf dem Zeugenstuhl sitzt, ist M. vollkommen ruhig, erhebt kein einziges Mal das Wort. Manches von dem, was die An­wältin erzählt, hat auch Daimagüler gesagt: Die viele ekelhafte Post, die so sehr Teil des Alltags ist, dass man nicht Anzeige erstattet, weil man sonst mit nichts anderem mehr beschäftigt wäre. Daimagüler sagt, er habe sich irgendwann die Unterstützung einer Therapeutin geholt. Basay-Yildiz zeigt sich tough, sagt, sie habe ruhig bleiben müssen für die Familie, vernünftig mit den Drohungen umgehen müssen, die immer unheimlicher wurden.

Das erste Schreiben im August 2018 kam kurz nach dem NSU-Urteil in München. Zu der Zeit, als sie die Rückholung des abgeschobenen „Leibwächters Bin Ladens“ beantragte. Der Verfasser nannte den Namen ihrer Tochter und die Meldeanschrift. „Ich habe gedacht, irgendeiner kommt um die Ecke und tut meiner Tochter was an. Die Gefahr war für mich real.“

Seitdem ist alles auf den Schutz des Kindes ausgerichtet. Basay-Yildiz sagt, sie habe ihr Leben eingeschränkt, sei nicht mehr auf Veranstaltungen gegangen und habe zwei Pflichtverteidigermandate abgelehnt. Es habe sogar zur Debatte gestanden, dass sie sich aus Islamismusverfahren zurückzieht. Als immer mehr Daten der Familie in den Schreiben auftauchten, auch die neue gesperrte Adresse, die sogar im Netz veröffentlicht wurde, begann sie, das Haus aufzurüsten. Nach langem Kampf und öffentlichem Druck, sagt sie, habe das Land Hessen zugestimmt, mit 50 000 Euro dafür aufzukommen. Sie kritisiert auch die Polizei, die sie nicht in­formiert habe, erst vom LKA habe sie Hilfe bekommen. Und heute? Wachsam müsse sie sein, und gleichzeitig ihrem Mann, der Tochter, den verängstigten Eltern Stabilität vermitteln. Eine Gratwanderung. „Wenn ich Unterstützung vom Staat habe, ist das kalkulierbar.“