Eine Million Euro hinterzogen : Prostituierte eingeschleust

Seit Donnerstag muss sich eine 41 Jahre alte Frau vor dem Frankfurter Landgericht verantworten, weil sie zwischen Februar 2011 und Mai 2015 Bordelle in Frankfurt und Offenbach mit elf illegal eingeschleusten Chinesinnen betrieben haben soll. Außerdem soll die Frau, die selbst Chinesin ist, Steuern und Sozialabgaben in Höhe von fast einer Million Euro hinterzogen haben. Dabei soll ihr eine weitere Chinesin geholfen haben.

Laut Anklageschrift hat die Bordellbetreiberin die Prostituierten in China angeworben und nach Deutschland geholt. Nicht alle Chinesinnen sollen ein gültiges Visum gehabt haben, außerdem soll die Angeklagte falsche Angaben für Duldungen und Aufenthaltstitel der Frauen gemacht haben. Die Kosten der Einreise übernahm sie, ebenso die Unterkunft und Verpflegung der Frauen. Ihr wird vorgeworfen, die Prostituierten angestiftet und ihnen dabei geholfen zu haben, in Deutschland zu bleiben, obwohl sie ausreisepflichtig waren. Dafür gingen im Schnitt 43,5 Prozent des Lohns der Prostituierten an die Angeklagte.

Da die Frauen nicht angemeldet waren, enthielt die Angeklagte Sozialabgaben in Höhe von insgesamt rund 621.000 Euro vor. Zusätzlich wird ihr Steuerhinterziehung in 21 Fällen vorgeworfen – die Gesamtsumme beträgt rund 302.000 Euro. In den Steuererklärungen gab die Frau entweder an, gar keine Einnahmen zu erzielen, oder sie verschwieg fünfstellige Beträge.

Da die Angeklagte kaum Deutsch spricht, begleitet eine Dolmetscherin den Prozess. 15 Fortsetzungstermine sind bis Januar 2021 vorgesehen. Die beiden Verteidiger beantragten, die Verhandlung wegen der kritischen Corona-Lage vorerst auszusetzen. Beide Anwälte seien Hochrisikopatienten, und der Saal sei für alle Beteiligten zu klein. Da auch in den vergangenen Jahren darauf verzichtet worden sei, den Prozess zu beschleunigen, gebe es keinen Grund, die Verhandlung zum jetzigen Zeitpunkt zu führen, hieß es im Antrag. Schon 2018 war Anklage gegen die Bordellbetreiberin erhoben worden. Zwischen Mai 2015 und Januar 2016 saß sie in Untersuchungshaft.