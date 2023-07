In Frankfurt stehen Tochter und Enkel einer 94 Jahre alten demenzkranken Frau vor Gericht. Sie sollen die Frau derart vernachlässigt haben, dass sie nicht mehr zu retten war. Ein Sanitäter sagte: „Ich habe so etwas noch nie gesehen.“

Vor dem Landgericht hat am Freitag der Prozess gegen die Tochter und den Enkel einer pflegebedürftigen Frau wegen Totschlags durch Unterlassen begonnen. Laut Anklage ließen die beiden, die als gesetzliche Betreuer bestellt waren, die Vierundneunzigjährige so sehr verwahrlosen, dass diese einen Tag nach der Einlieferung ins Krankenhaus starb. Sanitäter, die im Oktober 2019 von der Tochter gerufen worden waren, fanden die alte Frau laut Anklage in einem „erbärmlichen“ Zustand vor, mit Druckgeschwüren und offenen Wunden bis auf die Knochen. In der verdreckten und vermüllten Wohnung herrschte Verwesungsgeruch, und die demente Frau saß so verkrampft auf einem Schaukelstuhl, dass sie kaum herauszuheben war.

„Ich habe so etwas noch nie gesehen“, gab einer der Sanitäter laut Staatsanwaltschaft zu Protokoll. Das Klinikpersonal verständigte umgehend die Polizei.

Die 62 Jahre alte Angeklagte sprach vor Gericht von großer Trauer und Scham über ihr „völliges Versagen“. Sie berichtete von ihrer glücklichen Kindheit und den stets zugewandten, liebevollen Eltern. Ihre Mutter sei in der Rolle als Oma aufgegangen und habe sich um die drei Enkelkinder gekümmert, damit die Tochter arbeiten gehen konnte. Ein behütendes Elternhaus, ein gerader Bildungsweg, das Verhältnis zwischen ihnen eng: So beschrieb die Angeklagte ein bürgerliches Leben mit Tennisklub und Urlauben. Ihre eigene Ehe scheiterte, für die Kinder sei der Opa die männliche Bezugsperson gewesen. Als er starb, sei das besonders für den jüngsten Enkel schwer gewesen.

Die Demenz belastet

2014 stürzte die Oma in ihrer Wohnung und brach sich den Oberschenkel. Erklären, wie es zu dem Sturz kam, konnte sie wegen einer beginnenden Demenz nicht. Doch das Leben der Familie war seit 2015 von einer anderen Katastrophe bestimmt. Der mittlere Sohn, geboren mit einem Herzfehler, war mit 28 Jahren nach der letzten Operation gestorben. Er war gerade zum zweiten Mal Vater geworden.

Die Oma zog in diesem Jahr zum jüngsten Enkel und der Tochter. Seit dem Sturz war sie stark gehbehindert, die Demenz schritt voran.

Den Schmerz über den Tod des Sohnes bezeichnete die Angeklagte am Freitag vor Gericht als den Auslöser dafür, dass sie in einen „Tunnel“ geriet, der auf bloßes Funktionieren, Überleben hinauslief. Sie arbeitete weiterhin in Vollzeit, verließ sich auf den jüngsten Sohn, der erst 2017 mit 21 Jahren eine Ausbildung begann. „Ich ließ den Haushalt schleifen, war nur noch ausgelaugt, 24 Stunden beschäftigt.“ Ihre Mutter, die sich immer um alle gekümmert habe, in Pflege zu geben, „war nie eine Option“. Aber zu sehen, wie der Mensch verschwindet, den man sein ganzes Leben kannte, sei schwer gewesen: „Sie wusste nicht mehr, wer ich war“, schilderte die Angeklagte. „Was wollen Sie denn von mir?“, habe die Mutter geschrien, sich gewehrt und in den letzten Wochen nicht mehr bei der Körperpflege geholfen.

„Ich habe meinen Sohn, mich und die Wohnung vernachlässigt“, sagte die Frau. Tatsächlich scheint sie sich auch nicht um ihre eigenen Angelegenheiten gekümmert zu haben. Nach dem Tod der Mutter ergaben die polizeilichen Ermittlungen, dass diese nicht an der Adres­se der Tochter angemeldet wurde. Dadurch war die Witwenrente in den letzten zwei Jahren eingefroren. Seit 2016 hatte die Mutter Pflegestufe vier, doch da sich die Tochter nicht mit der Kasse ins Benehmen setzte, floss das Pflegegeld bald nur noch gekürzt.

Auch der Enkel, jetzt 27 Jahre alt, kämpfte während seiner Einlassung mit den Tränen und entschuldigte sich für das Ablesen, das der Aufregung geschuldet sei. „Ich bin fassungslos, wenn ich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft höre. Meine Mutter und ich haben komplett versagt“.

Viele Dinge wurden am ersten Verhandlungstag noch nicht klar. Der rechtsmedizinische Sachverständige, der wissen wollte, wie die Mutter gepflegt wurde, bekam keine plausiblen Antworten. Seine Fragen zielten darauf ab, wie die vielen tiefen Druckgeschwüre übersehen worden sein können. Die Angeklagte will erst im Krankenhaus nach dem Tod der Mutter das Ausmaß wahrgenommen haben.