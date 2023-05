Der syrische Arzt Alaa M. muss sich vor Gericht in Frankfurt verantworten, weil er in seinem Heimatland Zivilisten gefoltert haben soll. Ein Gutachter versucht, die Spuren von Verletzungen und Zeugenaussagen einzuordnen.

Mit Narben ist das so eine Sache. Das wird schnell klar an diesem Dienstag im Prozess gegen den syrischen Arzt Alaa M. vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt. M. soll laut Anklage der Bundesanwaltschaft in einem Militärkrankenhaus in den Jahren 2011 und 2012 Menschen, die dem Assad-Regime kritisch gegenüberstanden, Gewalt angetan, sie gefoltert haben.

Im Auftrag des Gerichts hat Markus Rothschild, Leiter der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Köln, Gutachten erstellt, die einordnen sollen, ob die Körper von Zeugen deren Aussagen bestätigen. Er geht strukturiert vor, muss aber oft vage bleiben: „Diese Narbe lässt sich in Einklang bringen mit dem geschilderten Erlebnis.“ Er hat drei Zeugen, die in den vergangenen Monaten vom Senat gehört und befragt wurden, begutachtet.

Mögliche Faustschläge und Verbrennungen

Da die Verletzungen, die sie erlitten, lange zurückliegen, geben heute nur noch ihre Narben Auskunft über das, was mutmaßlich geschah. Und so ordnet Rothschild Narben an einer Stirn einem möglichen Schlag durch eine beringte Faust zu; eine runde Narbe an einem Rücken könnte von einem Schlagstock stammen; vernarbtes Gewebe an einem Ellenbogen, auffallend durch seine „netzartige Struktur“, von einer Brandverletzung.

Noch schwieriger wird es für den Rechtsmediziner, als er zu Aussagen des zuletzt gehörten Zeugen befragt wird. Ein früherer Kollege von M. hatte vor Gericht in den vergangenen Wochen von der Brandwunde am Penis eines Patienten berichtet, die er als Urologe in Augenschein genommen hatte und die durch den Angeklagten herbeigeführt worden sein soll. Gemeinsam mit den Richtern versucht Rothschild, die beschriebene Verletzung auf Plausibilität hin zu überprüfen.

Das Gleiche geschieht mit der Aussage zur Operation eines Beinbruchs, die der Angeklagte ohne Narkose begonnen haben soll. „Das würde man nur im Feld machen“, sagt der Professor, grundsätzlich sei es aber möglich. Der Prozess wird fortgesetzt.